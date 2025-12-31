Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Самые дешевые тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell — что выбрать

Самые дешевые тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell — что выбрать

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 16:10
Самые дешевые мобильные тарифы — что подключить в январе от Киевстара, Vodafone и lifecell
Смартфон у руках. Фото: Pexels

Украинские операторы связи предлагают абонентам бюджетные мобильные тарифы. В январе 2026 года клиенты Киевстар, Vodafone и lifecell могут подключить пакет услуг, за который не придется переплачивать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых дешевых тарифах от мобильных операторов в январе.

Реклама
Читайте также:

Тариф от Киевстара

Меньше всего за связь от Киевстара могут платить пенсионеры и люди с инвалидностью. Благодаря бюджетному тарифному плану "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт", который стоит всего 220 грн/мес., украинцы получат 10 ГБ мобильного трафика (из них 8 ГБ в роуминге), безлим на звонки в сети, 100 минут на разговоры по Украине, 100 SMS, Киевстар ТВ Легкий и домашний интернет (скорость до 100 Мбит/с).

Если наполнения не хватает на месяц, доступна 1 Суперсила на выбор:

  • Helsi — доступ к премиальным сервисам медицинского приложения;
  • 100 минут на другие сети и за границу;
  • WOG — бесплатный напиток, хот-дог, выпечка или десерт на АЗК WOG;
  • Видео на ходу — отсутствие тарификации при использовании приложений YouTube, Netflix, Киевстар ТВ, MEGOGO, Apple TV, Disney+, Amazon Prime и 1+1 video;
  • Соцсети и мессенджеры — отсутствие тарификации при использовании Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Tiktok и др.;
  • 5 ГБ в роуминге.

Отметим, тариф могут подключить только контрактные абоненты (предоплата не предусматривается), которые входят в определенные категории лиц.

Тариф от Vodafone

Мобильный оператор предлагает бюджетный тариф Flexx GO за 270 грн/мес. Он включает 25 ГБ трафика, безлим на приложения и звонки в сети, 500 минут на разговоры по Украине, 250 SMS. Если перенести номер в Vodafone, стоимость снизится до 200 грн на следующие 12 оплат.

Плюс изменится наполнение: трафик станет полностью безлимитным, а количество минут на разговоры по Украине увеличится вдвое. Это преимущества, доступные с акцией "ХОТ" в течение года с момента совершения первого звонка.

Тариф от lifecell

Самый дешевый тариф от оператора — "Лайфсет S" за 100 грн/мес. Пользователи получают безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и 10 ГБ трафика (из них 2 ГБ можно использовать в ЕС). При этом минута разговора с другими абонентами стоит 2 грн.

Если доплатить 75 грн и подключить пакет "Лайфсет М" (175 грн/мес.), то наполнение будет приятнее. В тарифный план входит домашний интернет до 1 Гбит/с, 25 ГБ трафика (4 ГБ в Евросоюзе), lifecell TV (120+ телеканалов) и 1 300 минут на разговоры.

Напомним, украинские пенсионеры могут активировать выгодные тарифные планы от Киевстара, Vodafone и lifecell в 2026 году. Мобильные операторы предлагают клиентам пакеты услуг с разным наполнением.

Также мы писали, что Киевстар снизил цену на популярный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" до 290 грн/мес. и зафиксировал стоимость до 1 декабря 2026 года. Однако надо перенести мобильный номер в сеть.

Киевстар Vodafone lifecell связь мобильные операторы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации