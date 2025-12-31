Самые дешевые мобильные тарифы — что подключить в январе от Киевстара, Vodafone и lifecell

Смартфон у руках. Фото: Pexels

Украинские операторы связи предлагают абонентам бюджетные мобильные тарифы. В январе 2026 года клиенты Киевстар, Vodafone и lifecell могут подключить пакет услуг, за который не придется переплачивать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых дешевых тарифах от мобильных операторов в январе.

Тариф от Киевстара

Меньше всего за связь от Киевстара могут платить пенсионеры и люди с инвалидностью. Благодаря бюджетному тарифному плану "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт", который стоит всего 220 грн/мес., украинцы получат 10 ГБ мобильного трафика (из них 8 ГБ в роуминге), безлим на звонки в сети, 100 минут на разговоры по Украине, 100 SMS, Киевстар ТВ Легкий и домашний интернет (скорость до 100 Мбит/с).

Если наполнения не хватает на месяц, доступна 1 Суперсила на выбор:

Helsi — доступ к премиальным сервисам медицинского приложения;

100 минут на другие сети и за границу;

WOG — бесплатный напиток, хот-дог, выпечка или десерт на АЗК WOG;

Видео на ходу — отсутствие тарификации при использовании приложений YouTube, Netflix, Киевстар ТВ, MEGOGO, Apple TV, Disney+, Amazon Prime и 1+1 video;

Соцсети и мессенджеры — отсутствие тарификации при использовании Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Tiktok и др.;

5 ГБ в роуминге.

Отметим, тариф могут подключить только контрактные абоненты (предоплата не предусматривается), которые входят в определенные категории лиц.

Тариф от Vodafone

Мобильный оператор предлагает бюджетный тариф Flexx GO за 270 грн/мес. Он включает 25 ГБ трафика, безлим на приложения и звонки в сети, 500 минут на разговоры по Украине, 250 SMS. Если перенести номер в Vodafone, стоимость снизится до 200 грн на следующие 12 оплат.

Плюс изменится наполнение: трафик станет полностью безлимитным, а количество минут на разговоры по Украине увеличится вдвое. Это преимущества, доступные с акцией "ХОТ" в течение года с момента совершения первого звонка.

Тариф от lifecell

Самый дешевый тариф от оператора — "Лайфсет S" за 100 грн/мес. Пользователи получают безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и 10 ГБ трафика (из них 2 ГБ можно использовать в ЕС). При этом минута разговора с другими абонентами стоит 2 грн.

Если доплатить 75 грн и подключить пакет "Лайфсет М" (175 грн/мес.), то наполнение будет приятнее. В тарифный план входит домашний интернет до 1 Гбит/с, 25 ГБ трафика (4 ГБ в Евросоюзе), lifecell TV (120+ телеканалов) и 1 300 минут на разговоры.

Напомним, украинские пенсионеры могут активировать выгодные тарифные планы от Киевстара, Vodafone и lifecell в 2026 году. Мобильные операторы предлагают клиентам пакеты услуг с разным наполнением.

Также мы писали, что Киевстар снизил цену на популярный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" до 290 грн/мес. и зафиксировал стоимость до 1 декабря 2026 года. Однако надо перенести мобильный номер в сеть.