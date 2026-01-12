Бюджетный тариф от Киевстара за 165 грн в месяц — что доступно абонентам

Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Многие украинцы ищут самые дешевые тарифы от мобильных операторов, чтобы не переплачивать за услуги связи. Киевстар запустил для абонентов несколько бюджетных предложений, среди которых — тарифный план за 165 грн в месяц.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что могут подключить клиенты Киевстара в январе 2026 года.

Недорогой тариф Киевстара

Речь идет о пакете услуг для пользователей Домашнего Интернета — "Оберіг РІК". Особенность в том, что нужно пополнить счет сразу на 1 980 грн за 12 месяцев обслуживания. Тогда плата за четыре недели составит 165 грн. Тариф включает:

интернет на скорости до 100 Мбит/с;

скорость до 1 Гбит/с на 3 месяца с предложением "Попробуй Гигабит" без доплаты;

Суперсила на выбор.

Абоненты могут подключить просмотр Киевстар ТВ и получить доступ к 18 000+ фильмов/сериалов/мультфильмов/шоу, а также 390+ каналов. Или выбрать увеличение скорости Домашнего Интернета до 1 Гбит/c. Однако сперва необходимо убедиться, что по вашему адресу доступно такое покрытие от Киевстара.

Как снимается плата за тариф

"Оберіг РІК" доступен только новым абонентам мобильного оператора. Для его активации на счету нужно иметь не менее 1 980 грн для осуществления стартового платежа. Наличие денег система проверит автоматически, после чего вычтет из суммы месячный платеж в размере 165 грн.

"В первый месяц пользования плата за Домашний Интернет снимается только за то количество дней, что остались до конца месяца. Далее плата будет сниматься с лицевого счета 1-го числа", — уточнили на официальном сайте Киевстара.

За дополнительные услуги придется доплачивать отдельно. Например, можно изменить домашний адрес в случае переезда для сохранения остатка на счету и подключенных сервисов на новом месте жительства. Также доступно однодневное пользование Домашним Интернетом за 25 грн, если не хватает денег для оплаты тарифного плана.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Vodafone объявил о подорожании популярных мобильных тарифов с 14 января. Пакет услуг FLEXX GO будет стоить 420 грн вместо 320 грн, а FLEXX TOP — 550 грн вместо 500 грн.

Также мы писали, что Киевстар закрыл тариф для домашнего интернета "Дом", взамен запустил для абонентов пакеты "Оптимальный" и "Комфортный", которые стоят 350 и 450 грн в месяц соответственно.