Главная Экономика Топовые тарифы Vodafone подорожают — новые цены с 14 января

Топовые тарифы Vodafone подорожают — новые цены с 14 января

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 12:35
Тарифы Vodafone подорожают с 14 января — какими будут новые цены для абонентов
Магазин Vodafone. Фото: Google Maps

Популярный оператор связи предупредил абонентов о подорожании нескольких топовых мобильных тарифов. Vodafone придется поднять цены на услуги из-за роста расходов на энергоносители, развитие сети, обслуживание оборудования и инвестиции в поддержку клиентов.

Об этом говорится на официальном сайте Vodafone.

Читайте также:

Новые цены на тарифы Vodafone

Измененная стоимость тарифных планов ожидается с 14 января 2026 года. Абонентам подписки придется больше тратить на пользование популярными пакетами услуг в течение месяца, а именно:

  • FLEXX GO — 420 грн вместо 320 грн (+100 грн);
  • FLEXX TOP — 550 грн вместо 500 грн (+50 грн).

Если перенести мобильный номер в сеть Vodafone, цена уменьшится. Однако до 14 января сниженная стоимость будет находиться на уровне 200 грн, после крайней даты — 280 грн (для тарифа FLEXX GO).

В то же время компания планирует обновить условия обслуживания, увеличив наполнение пакетов. Пользователи FLEXX GO получат 15 ГБ трафика в роуминге вместо 10 ГБ, а FLEXX TOP — 20 ГБ вместо 16 ГБ в 27 странах Европейского Союза.

Для клиентов с новым номером, которые совершили первый звонок в период со 2 июля 2025 года по 13 января 2026-го, стоимость подключения следующих шести пакетов останется без изменений: FLEXX GO — 320 грн/мес., FLEXX TOP — 500 грн/мес.

"Все текущие абоненты тарифов обязательно получат индивидуальное SMS с обновленными условиями, которые также можно найти на странице тарифа", — уточнили в компании.

Что входит в тарифы Vodafone

Пакет услуг FLEXX GO включает безлимитное использование мобильного трафика в 30-ти приложениях, 25 ГБ интернета, 500 минут на разговоры по Украине и за рубежом, безлим в сети Vodafone. Дополнительно предоставляется 500 минут и 25 ГБ по Украине для новых клиентов оператора на три месяца.

Абоненты FLEXX TOP получат безлим на приложения, 50 ГБ трафика, 800 минут на разговоры и безлим на звонки в сети. Плюс начисляют 500 минут и 50 ГБ для новых клиентов на протяжении трехмесячного обслуживания (в рамках акции "ХОТ").

Мобильный оператор уточнил, что поднятие цен стало необходимым ввиду больших расходов компании. Только в течение декабря 2025 года пришлось установить более 1 620 генераторов, купить 260 км специализированного кабеля, передать в регионы около 4 500 блоков автоматики АВР и т.д. для повышения энергоустойчивости сети.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар закрыл популярный тариф "Дом", зато открыл два пакета услуг для Домашнего Интернета — "Оптимальный" и "Комфортный". Они стоят 350 и 450 грн/мес. соответственно.

Также мы писали, какие самые дешевые тарифные планы предлагают в Киевстаре, Vodafone и lifecell. Украинские мобильные операторы позволяют подключить бюджетные пакеты услуг с достаточным наполнением.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
