Киевстар запустит новые тарифы с 6 января — цена и какие услуги входят

Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Украинским абонентам мобильной связи будут доступны новые тарифы от Киевстара с 6 января 2026 года. Оператор предупредил о запуске двух пакетов услуг, которые заменят один действующий тарифный план.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

Новые тарифы Киевстара с 6 января

Речь идет о пакетах услуг с Домашним Интернетом. Компания запустит для пользователей тарифы "Оптимальный" и "Комфортный", зато популярный "Дом" закроет для новых активаций.

"Вы можете подключить Дом до 5 января 2026 года, после чего он не будет доступен для новых пользователей. Для абонентов, которые уже пользуются этим тарифом, условия не изменятся", — сообщили в компании.

Наполнение новых пакетов может понравиться клиентам. Тариф "Оптимальный" за 350 грн/мес. включает:

интернет на скорости до 300 Мбит/с;

предложение "Попробуй Гигабит" для новых пользователей;

Суперсилу "Киевстар ТВ".

Тарифный план "Комфортный" будет стоить 450 грн/мес. и предложит абонентам домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с, статический IP-адрес без дополнительной платы и Суперсилу "Киевстар ТВ".

Более того, акция "Легкий старт" позволит новым пользователям экономить: в течение первых трех месяцев обслуживания цена обоих тарифов будет находиться на уровне всего 200 грн.

Домашний Интернет от Киевстара

На выбор украинцев — четыре пакета услуг с домашним интернетом:

Оберег ГОД — 165 грн/мес;

Удача — 200 грн/мес;

Оберег — 200 грн/мес;

Дом — 350 грн/мес.

Тарифы Киевстара для домашнего интернета. Фото: скриншот

Тарифы Киевстара для домашнего интернета. Фото: скриншот

Абоненты могут подключить "Дом" до 5 января включительно. Специальная цена на три месяца для новых пользователей — 200 грн. Тарифный план включает интернет на скорости до 1 Гбит/с и Суперсилу "Киевстар ТВ" (более 390 каналов, 18 000+ фильмов/сериалов/мультфильмов/шоу).

