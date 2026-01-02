Видео
Главная Экономика Киевстар известил об обновлении — какие тарифы появятся в январе

Киевстар известил об обновлении — какие тарифы появятся в январе

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 18:25
Киевстар запустит новые тарифы с 6 января — цена и какие услуги входят
Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Украинским абонентам мобильной связи будут доступны новые тарифы от Киевстара с 6 января 2026 года. Оператор предупредил о запуске двух пакетов услуг, которые заменят один действующий тарифный план.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

Читайте также:

Новые тарифы Киевстара с 6 января

Речь идет о пакетах услуг с Домашним Интернетом. Компания запустит для пользователей тарифы "Оптимальный" и "Комфортный", зато популярный "Дом" закроет для новых активаций.

"Вы можете подключить Дом до 5 января 2026 года, после чего он не будет доступен для новых пользователей. Для абонентов, которые уже пользуются этим тарифом, условия не изменятся", — сообщили в компании.

Наполнение новых пакетов может понравиться клиентам. Тариф "Оптимальный" за 350 грн/мес. включает:

  • интернет на скорости до 300 Мбит/с;
  • предложение "Попробуй Гигабит" для новых пользователей;
  • Суперсилу "Киевстар ТВ".

Тарифный план "Комфортный" будет стоить 450 грн/мес. и предложит абонентам домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с, статический IP-адрес без дополнительной платы и Суперсилу "Киевстар ТВ".

Более того, акция "Легкий старт" позволит новым пользователям экономить: в течение первых трех месяцев обслуживания цена обоих тарифов будет находиться на уровне всего 200 грн.

Домашний Интернет от Киевстара

На выбор украинцев — четыре пакета услуг с домашним интернетом:

  • Оберег ГОД — 165 грн/мес;
  • Удача — 200 грн/мес;
  • Оберег — 200 грн/мес;
  • Дом — 350 грн/мес.
Киевстар известил об обновлении — какие тарифы появятся в январе - фото 1
Тарифы Киевстара для домашнего интернета. Фото: скриншот
Киевстар известил об обновлении — какие тарифы появятся в январе - фото 2
Тарифы Киевстара для домашнего интернета. Фото: скриншот

Абоненты могут подключить "Дом" до 5 января включительно. Специальная цена на три месяца для новых пользователей — 200 грн. Тарифный план включает интернет на скорости до 1 Гбит/с и Суперсилу "Киевстар ТВ" (более 390 каналов, 18 000+ фильмов/сериалов/мультфильмов/шоу).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты lifecell могут избегать повышения стоимости тарифного плана в течение двух лет, если воспользуются акцией "сТОП-цена". Надо лишь перенести мобильный номер в сеть компании.

Также мы писали, какие тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell больше всего подходят пенсионерам в Украине. Операторы предлагают клиентам несколько недорогих пакетов услуг с достаточным наполнением.

интернет Киевстар связь цены мобильный оператор
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
