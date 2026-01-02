Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Київстар попередив про оновлення — які тарифи з’являться у січні

Київстар попередив про оновлення — які тарифи з’являться у січні

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 18:25
Київстар запустить нові тарифи з 6 січня — ціна та які послуги входять
Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Українським абонентам мобільного зв’язку будуть доступні нові тарифи від Київстару з 6 січня 2026 року. Оператор попередив про запуск двох пакетів послуг, які замінять один чинний тарифний план.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

Реклама
Читайте також:

Нові тарифи Київстару з 6 січня

Йдеться про пакети послуг із Домашнім Інтернетом. Компанія запустить для користувачів тарифи "Оптимальний" і "Комфортний", натомість популярний "Дім" закриє для нових активацій.

"Ви можете підключити Дім до 5 січня 2026 року, після чого він не буде доступним для нових користувачів. Для абонентів, що вже користуються цим тарифом, умови не зміняться", — повідомили в компанії.

Наповнення нових пакетів може сподобатися клієнтам. Тариф "Оптимальний" за 350 грн/міс. включає:

  • інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с;
  • пропозицію "Спробуй Гігабіт" для нових користувачів;
  • Суперсилу "Київстар ТБ".

Тарифний план "Комфортний" буде коштувати 450 грн/міс. і запропонує абонентам домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с, статичну IP-адреса без додаткової плати і Суперсилу "Київстар ТБ".

Більше того, акція "Легкий старт" дозволить новим користувачам економити: протягом перших трьох місяців обслуговування ціна обох тарифів перебуватиме на рівні всього 200 грн.

Домашній Інтернет від Київстару

На вибір українців — чотири пакети послуг із домашнім інтернетом:

  • Оберіг РІК — 165 грн/міс.;
  • Удача — 200 грн/міс.;
  • Оберіг — 200 грн/міс.;
  • Дім — 350 грн/міс.
Київстар попередив про оновлення — які тарифи з’являться у січні - фото 1
Тарифи Київстару для домашнього інтернету. Фото: скриншот
Київстар попередив про оновлення — які тарифи з’являться у січні - фото 2
Тарифи Київстару для домашнього інтернету. Фото: скриншот

Абоненти можуть підключити "Дім" до 5 січня включно. Спеціальна ціна на три місяці для нових користувачів — 200 грн. Тарифний план включає інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с і Суперсилу "Київстар ТБ" (понад 390 каналів, 18 000+ фільмів/серіалів/мультфільмів/шоу).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти lifecell можуть уникати підвищення вартості тарифного плану протягом двох років, якщо скористаються акцією "сТОП-ціна". Треба лише перенести мобільний номер у мережу компанії.

Також ми писали, які тарифи Київстару, Vodafone та lifecell найбільше підходять пенсіонерам в Україні. Оператори пропонують клієнтам кілька недорогих пакетів послуг із достатнім наповненням.

інтернет Київстар зв'язок ціни мобільний оператор
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації