Київстар запустить нові тарифи з 6 січня — ціна та які послуги входять

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Українським абонентам мобільного зв’язку будуть доступні нові тарифи від Київстару з 6 січня 2026 року. Оператор попередив про запуск двох пакетів послуг, які замінять один чинний тарифний план.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

Нові тарифи Київстару з 6 січня

Йдеться про пакети послуг із Домашнім Інтернетом. Компанія запустить для користувачів тарифи "Оптимальний" і "Комфортний", натомість популярний "Дім" закриє для нових активацій.

"Ви можете підключити Дім до 5 січня 2026 року, після чого він не буде доступним для нових користувачів. Для абонентів, що вже користуються цим тарифом, умови не зміняться", — повідомили в компанії.

Наповнення нових пакетів може сподобатися клієнтам. Тариф "Оптимальний" за 350 грн/міс. включає:

інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с;

пропозицію "Спробуй Гігабіт" для нових користувачів;

Суперсилу "Київстар ТБ".

Тарифний план "Комфортний" буде коштувати 450 грн/міс. і запропонує абонентам домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с, статичну IP-адреса без додаткової плати і Суперсилу "Київстар ТБ".

Більше того, акція "Легкий старт" дозволить новим користувачам економити: протягом перших трьох місяців обслуговування ціна обох тарифів перебуватиме на рівні всього 200 грн.

Домашній Інтернет від Київстару

На вибір українців — чотири пакети послуг із домашнім інтернетом:

Оберіг РІК — 165 грн/міс.;

Удача — 200 грн/міс.;

Оберіг — 200 грн/міс.;

Дім — 350 грн/міс.

Тарифи Київстару для домашнього інтернету. Фото: скриншот

Абоненти можуть підключити "Дім" до 5 січня включно. Спеціальна ціна на три місяці для нових користувачів — 200 грн. Тарифний план включає інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с і Суперсилу "Київстар ТБ" (понад 390 каналів, 18 000+ фільмів/серіалів/мультфільмів/шоу).

Що ще варто знати українцям

