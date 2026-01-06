Тарифи Vodafone подорожчають з 14 січня — якими будуть нові ціни для абонентів

Магазин Vodafone. Фото: Google Maps

Популярний оператор зв’язку попередив абонентів про дорожчання кількох топових мобільних тарифів. Vodafone доведеться підняти ціни на послуги через зростання витрат на енергоносії, розбудову мережі, обслуговування обладнання та інвестиції в підтримку клієнтів.

Про це йдеться на офіційному сайті Vodafone.

Нові ціни на тарифи Vodafone

Змінена вартість тарифних планів очікується з 14 січня 2026 року. Абонентам передплати доведеться більше витрачати на користування популярними пакетами послуг упродовж місяця, а саме:

FLEXX GO — 420 грн замість 320 грн (+100 грн);

FLEXX TOP — 550 грн замість 500 грн (+50 грн).

Якщо перенести мобільний номер у мережу Vodafone, ціна зменшиться. Однак до 14 січня знижена вартість перебуватиме на рівні 200 грн, після крайньої дати — 280 грн (для тарифу FLEXX GO).

Водночас компанія планує оновити умови обслуговування, збільшивши наповнення пакетів. Користувачі FLEXX GO отримають 15 ГБ трафіку в роумінгу замість 10 ГБ, а FLEXX TOP — 20 ГБ замість 16 ГБ у 27 країнах Європейського Союзу.

Для клієнтів із новим номером, які здійснили перший дзвінок у період з 2 липня 2025 року по 13 січня 2026-го, вартість підключення наступних шести пакетів залишиться без змін: FLEXX GO — 320 грн/міс., FLEXX TOP — 500 грн/міс.

"Усі поточні абоненти тарифів обов`язково отримають індивідуальне SMS із оновленими умовами, які також можна знайти на сторінці тарифу", — уточнили в компанії.

Що входить у тарифи Vodafone

Пакет послуг FLEXX GO включає безлімітне використання мобільного трафіку в 30-ти застосунках, 25 ГБ інтернету, 500 хвилин на розмови по Україні та за кордоном, безлім у мережі Vodafone. Додатково надається 500 хвилин і 25 ГБ по Україні для нових клієнтів оператора на три місяці.

Абоненти FLEXX TOP отримають безлім на застосунки, 50 ГБ трафіку, 800 хвилин на розмови та безлім на дзвінки в мережі. Плюс нараховують 500 хвилин і 50 ГБ для нових клієнтів упродовж тримісячного обслуговування (в межах акції "ХОТ").

Мобільний оператор уточнив, що підняття цін стало необхідним з огляду на великі витрати компанії. Лише протягом грудня 2025 року довелося встановити понад 1 620 генераторів, купити 260 км спеціалізованого кабелю, передати в регіони близько 4 500 блоків автоматики АВР тощо для підвищення енергостійкості мережі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар закрив популярний тариф "Дім", натомість відкрив два пакети послуг для Домашнього Інтернету — "Оптимальний" і "Комфортний". Вони коштують 350 і 450 грн/міс. відповідно.

Також ми писали, які найдешевші тарифні плани пропонують у Київстарі, Vodafone та lifecell. Українські мобільні оператори дають змогу підключити бюджетні пакети послуг із достатнім наповненням.