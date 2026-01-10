Найвигідніший мобільний тариф у січні 2026 року — яка ціна та оператор

Чоловік розмовляє по телефону. Фото: Pixabay

Українські оператори зв'язку пропонують абонентам мобільні тарифи на різний гаманець, однак наповнення може не вистачати, якщо ціна низька. Ми перевірили актуальні пакети послуг і знайшли найбільш вигідний у січні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який тариф — від Київстару, Vodafone чи lifecell — найкраще підключити українцям.

Найвигідніший мобільний тариф у січні

Всі мобільні оператори забезпечують абонентів достатньою кількістю тарифних планів, однак ціни на більшість пакетів "кусаються". Одним із найвигідніших у січні 2026 року вважається тариф "Лайфсет М" для абонентів передплати від lifecell.

Він коштує 175 грн на місяць і включає:

безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с;

безлім на дзвінки в мережі lifecell після використання хвилин на всі номери;

25 ГБ трафіку (з них 4 ГБ можна витратити в країнах Європейського Союзу без доплати);

перегляд lifecell TV (120+ телеканалів);

1 300 хвилин на дзвінки по Україні (міські, мобільні, lifecell).

"При несвоєчасній оплаті пакету послуг на 4 тижні буде автоматично нараховуватися пакет послуг на 1 день, наповнення якого залежить від суми на рахунку, щоб завжди залишатися на зв’язку", — уточнили в компанії.

Стандартна тарифікація включає 2 грн/хв на всі номери, 15 грн/500 МБ до кінця дня (якщо на рахунку більше 15 грн), а також 5 грн/10 SMS по Україні в день користування.

Найдешевший тариф lifecell

Якщо абоненти потребують лише доступу до інтернету і не хочуть переплачувати за зайві послуги, то можуть підключити дешевий тарифний план "Лайфсет S" всього за 100 грн на місяць.

Він містить безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с і 10 ГБ трафіку (з них 2 ГБ доступні в роумінгу). Щоб зателефонувати комусь, необхідно заплатити стандартну ціну — 2 грн/хв на всі номери по Україні.

Нагадаємо, Vodafone попередив абонентів про дорожчання топових мобільних тарифів. З 14 січня 2026 року пакет послуг FLEXX GO буде коштувати 420 грн замість 320 грн, а FLEXX TOP — 550 грн замість 500 грн.

Також ми писали, що Київстар запустив два нових тарифних плани для Домашнього Інтернету змість застарілого пакету "Дім". Абоненти можуть підключити тарифи "Оптимальний" і "Комфортний".