Какой мобильный тариф самый выгодный в январе — цена и оператор

Какой мобильный тариф самый выгодный в январе — цена и оператор

Дата публикации 10 января 2026 10:12
Самый выгодный мобильный тариф в январе 2026 года — какая цена и оператор
Мужчина разговаривает по телефону. Фото: Pixabay

Украинские операторы связи предлагают абонентам мобильные тарифы на разный кошелек, однако наполнения может не хватать, если цена низкая. Мы проверили актуальные пакеты услуг и нашли наиболее выгодный в январе 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой тариф — от Киевстара, Vodafone или lifecell — лучше всего подключить украинцам.

Читайте также:

Самый выгодный мобильный тариф в январе

Все мобильные операторы обеспечивают абонентов достаточным количеством тарифных планов, однако цены на большинство пакетов "кусаются". Одним из самых выгодных в январе 2026 года считается тариф "Лайфсет М" для абонентов подписки от lifecell.

Он стоит 175 грн в месяц и включает:

  • безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с;
  • безлим на звонки в сети lifecell после использования минут на все номера;
  • 25 ГБ трафика (из них 4 ГБ можно потратить в странах Европейского Союза без доплаты);
  • просмотр lifecell TV (120+ телеканалов);
  • 1 300 минут на звонки по Украине (городские, мобильные, lifecell).

"При несвоевременной оплате пакета услуг на 4 недели будет автоматически начисляться пакет услуг на 1 день, наполнение которого зависит от суммы на счету, чтобы всегда оставаться на связи", — уточнили в компании.

Стандартная тарификация включает 2 грн/мин. на все номера, 15 грн/500 МБ до конца дня (если на счету больше 15 грн), а также 5 грн/10 SMS по Украине в день пользования.

Самый дешевый тариф lifecell

Если абоненты нуждаются только в доступе к интернету и не хотят переплачивать за лишние услуги, то могут подключить дешевый тарифный план "Лайфсет S" всего за 100 грн в месяц.

Он включает безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и 10 ГБ трафика (из них 2 ГБ доступны в роуминге). Чтобы позвонить кому-то, необходимо заплатить стандартную цену — 2 грн/мин. на все номера по Украине.

Напомним, Vodafone предупредил абонентов о подорожании топовых мобильных тарифов. С 14 января 2026 года пакет услуг FLEXX GO будет стоить 420 грн вместо 320 грн, а FLEXX TOP — 550 грн вместо 500 грн.

Также мы писали, что Киевстар запустил два новых тарифных плана для Домашнего Интернета взамен устаревшего пакета "Дом". Абоненты могут подключить тарифы "Оптимальный" и "Комфортный".

lifecell связь цены услуги мобильный оператор
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
