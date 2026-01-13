Абонентів Vodafone чекають неприємні зміни — до чого готуватися 14 січня

Чоловік з телефоном у руці. Фото: Unsplash

Vodafone попередив абонентів про підняття цін на популярні мобільні тарифи. З 14 січня 2026 року подорожчають пакети послуг FLEXX GO і FLEXX TOP для клієнтів передплати. Вартість зросте на 100 і 50 грн відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті Vodafone.

Що буде з цінами на мобільні тарифи

За інформацією компанії, оновлення цін стало необхідним через збільшення витрат оператора на підтримання постійного зв’язку, надання клієнтам конкурентних послуг, забезпечення якісними сервісами тощо.

"Загальний показник працездатності мережі Vodafone під час попередніх масових блекаутів становив 90%, навіть у регіонах із тривалими відключеннями електроенергії. Щоб надалі бути надійним оператором, ми змушені переглянути вартість тарифної лінійки", — повідомили в компанії.

Зміни торкнуться двох пакетів послуг. Із 14 січня абоненти будуть змушені платити більше за користування такими тарифними планами:

FLEXX GO — 420 грн замість 320 грн (+100 грн);

FLEXX TOP — 550 грн замість 500 грн (+50 грн).

Після перенесення мобільного номера в мережу сума регулярного стягнення знижується. До 14 січня один платіж перебував на рівні 200 грн для тарифу FLEXX GO, а після оновлення прайсу підніметься до 280 грн. Вартість FLEXX TOP для абонентів, які перенесли номер, залишиться без змін.

"Для клієнтів з новим номером, що здійснили перший дзвінок у тарифі з 02.07.2025 по 13.01.2026, вартість підключення наступних 6 пакетів не зміниться: для тарифу FLEXX GO — 320 грн/4 тижні, для FLEXX TOP — 500 грн/4 тижні", — доповіли в Vodafone.

Які послуги включають тарифи

Компанія не просто підніме вартість послуг, але й оновить умови обслуговування. Наповнення тарифних планів буде включати більше мобільного трафіку в роумінгу:

FLEXX GO — 15 ГБ замість 10 ГБ у 27 країнах ЄС;

FLEXX TOP — 20 ГБ замість 16 ГБ.

Користувачі FLEXX GO можуть витрачати 25 ГБ інтернету по Україні та 500 хвилин на розмови. Їм надають безлімітний трафік у 30-ти застосунках і необмежену кількість хвилин для дзвінків у мережі Vodafone.

Клієнти FLEXX TOP також можуть користуватися безлімом на застосунки і розмови в мережі. Вони отримують за свої гроші 50 ГБ трафіку плюс 800 хвилин по Україні.

