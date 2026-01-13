Абонентов Vodafone ждут неприятные изменения — к чему готовиться 14 января

Мужчина с телефоном в руке. Фото: Unsplash

Vodafone предупредил абонентов о поднятии цен на популярные мобильные тарифы. С 14 января 2026 года подорожают пакеты услуг FLEXX GO и FLEXX TOP для клиентов предоплаты. Стоимость вырастет на 100 и 50 грн соответственно.

Об этом говорится на официальном сайте Vodafone.

Что будет с ценами на мобильные тарифы

По информации компании, обновление цен стало необходимым из-за увеличения расходов оператора на поддержание постоянной связи, предоставление клиентам конкурентных услуг, обеспечение качественными сервисами и пр.

"Общий показатель работоспособности сети Vodafone во время предыдущих массовых блэкаутов составлял 90%, даже в регионах с длительными отключениями электроэнергии. Чтобы в дальнейшем быть надежным оператором, мы вынуждены пересмотреть стоимость тарифной линейки", — сообщили в компании.

Изменения коснутся двух пакетов услуг. С 14 января абоненты будут вынуждены платить больше за пользование такими тарифными планами:

FLEXX GO — 420 грн вместо 320 грн (+100 грн);

FLEXX TOP — 550 грн вместо 500 грн (+50 грн).

После переноса мобильного номера в сеть сумма регулярного взимания снижается. До 14 января один платеж находился на уровне 200 грн для тарифа FLEXX GO, а после обновления прайса поднимется до 280 грн. Стоимость FLEXX TOP для абонентов, которые перенесли номер, останется без изменений.

"Для клиентов с новым номером, совершивших первый звонок в тарифе с 02.07.2025 по 13.01.2026, стоимость подключения следующих 6 пакетов не изменится: для тарифа FLEXX GO — 320 грн/4 недели, для FLEXX TOP — 500 грн/4 недели", — доложили в Vodafone.

Какие услуги включают тарифы

Компания не просто поднимет стоимость услуг, но и обновит условия обслуживания. Наполнение тарифных планов будет включать больше мобильного трафика в роуминге:

FLEXX GO — 15 ГБ вместо 10 ГБ в 27 странах ЕС;

FLEXX TOP — 20 ГБ вместо 16 ГБ.

Пользователи FLEXX GO могут тратить 25 ГБ интернета по Украине и 500 минут на разговоры. Им предоставляют безлимитный трафик в 30-ти приложениях и неограниченное количество минут для звонков в сети Vodafone.

Клиенты FLEXX TOP тоже могут пользоваться безлимом на приложения и разговоры в сети. Они получают за свои деньги 50 ГБ трафика плюс 800 минут по Украине.

Что еще нужно знать украинцам

