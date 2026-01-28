Золоті номери від Київстару — скільки коштують красиві комбінації у 2026 році

Смартфон у руці. Фото: Unsplash

Українці можуть отримати ексклюзивний мобільний номер від Київстару зі знижкою. Абонентам доступний підбір комбінації цифр, наприклад, із чергуванням, повторенням, відзеркаленням тощо. Найбільше коштують золоті і платинові номери, за них потрібно заплатити кілька тисяч гривень.

Про це йдеться на офіційному сайті мобільного оператора.

Скільки коштують золоті номери

Завдяки послузі "Ексклюзивний номер" клієнти Київстару можуть користуватися красивою комбінацією, обраною за власним бажанням. Ціни починаються від 350 грн (знижка до 31 січня 2026 року включно) і доходять до 4 000 грн.

Всього розрізняють чотири категорії номерів:

прості — містять вказані цифри без додаткових умов;

срібні — цифри можуть повторюватися або розміщуватися дзеркально;

золоті — з трьома цифрами, які повторюються або розташовуються у порядку зростання/спадання;

платинові — з чотирма однаковими цифрами підряд.

Золоті номери коштують 2 000 грн, але якщо обрати код (077), то ціна підніметься до 3 000 грн. Це сума, яку потрібно заплатити за підбір і закріплення телефонного номера з певною комбінацією цифр, а також за перший тарифний план передплати, який вибере клієнт. Підключення пакета послуг оплачується додатково.

Які номери можна сформувати

Послуга передбачає підбір комбінації за заданим параметром. Усього доступно шість типів красивих номерів:

схожий до вказаного абонентом;

з кодом 077;

з обраними цифрами, розміщеними в хаотичному порядку;

з улюбленим числом;

з закінченням на вибір клієнта (початок формується автоматично);

з особливою датою.

Наприклад, якщо вказати улюбленим числом поточний рік — 2026 — то система запропонує на вибір такі варіанти:

Красиві номери від Київстару. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці можуть підключити корпоративні тарифи Київстару зі знижкою 35%. Акційна пропозиція діє виключно для нових абонентів мобільного оператора чи після перенесення номера в мережу.

Також ми писали, що треба зробити абонентам Київстару, аби не втратити мобільний номер. Оператор змінить умови продовження номера передплати з 6 лютого, поділивши процес на два етапи.