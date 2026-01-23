Тарифи Київстару доступні зі знижкою 35% — хто може підключити і які умови

Смартфон у руках. Фото: Pexels

Українці можуть скористатися привабливою пропозицією мобільного оператора і підключити тарифи зі знижкою 35% на перші шість місяців користування. Київстар знижує вартість пакетів послуг для корпоративних клієнтів, зокрема ФОП та юридичних осіб.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Як отримати знижку на тариф

Спеціальна акційна пропозиція поширюється тарифи лінійки "Бізнес-старт". Нею можуть скористатися лише нові абоненти Київстару, які раніше не підключили корпоративний зв’язок.

"Знижка 35% на перші пів року надається юридичним особам і ФОП. Вона діятиме, починаючи з першого місяця користування. Також пропозиція доступна наявним бізнес-клієнтам при перенесенні номера на Київстар за послугою MNP", — уточнили в компанії.

До всього, пакетами послуг можна користуватися за кордоном, оскільки в більшості тарифних планів діє "Роумінг як вдома" — можливість бути на зв’язку в країнах ЄС без додаткових коштів. В частині тарифів роумінг надається за базовими умовами.

Бізнес-тарифи Київстару зі знижкою

Абоненти можуть активувати пакет послуг "Бізнес UA. Лайт" за 227,50 грн (стандартна вартість — 350 грн/міс.). Він включає таке наповнення:

50 ГБ трафіку (з них 12 ГБ діють у країнах "Роумінг як вдома");

2 000 хвилин на дзвінки по Україні (після використання почне діяти безлім на номери Київстару);

100 SMS;

Київстар ТБ Легкий;

2 Суперсили на вибір.

Другий акційний тариф — "Бізнес UA. Оптимум" за 390 грн. Після шести місяців обслуговування ціна виросте до 600 грн. За такі гроші абоненти отримають безлімітний трафік, 20 ГБ у роумінгу, безлімітні дзвінки по Україні, 200 SMS, Microsoft Office 365 online, Київстар ТБ Легкий і 2 Суперсили.

Нарешті, за пакет послуг "Бізнес UA. Максимум" клієнти можуть платити 650 грн/міс. замість 1000 грн. Вони отримають доступ до безлімітного інтернету, 33 ГБ у роумінгу, безлім на дзвінки, 300 SMS, Microsoft Office 365 offline, Київстар ТБ Легкий і 2 Суперсили на вибір.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар змінив умови використання акції "Щасливий день". Клієнти можуть отримати не лише безлімітний інтернет на 1 день, але й 0,3 ГБ у роумінгу для збереження зв’язку за кордоном.

Також ми писали, що з 21 січня 2026 року Київстар закрив кілька популярних тарифних планів та перейменував їх. Йдеться про пакети послуг із лінійки "ВСЕ РАЗОМ", які тепер неможливо підключити.