Київстар приготував зміни для абонентів — що буде з популярними тарифами

Смартфон у руках. Фото: Unsplash

Київстар попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування з 21 січня 2026 року. Деякі популярні мобільні тарифи будуть закриті для підключення новими користувачами, тобто їх заархівують. Плюс компанія перегляне наповнення пакетів послуг.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

Зміни від Київстару в січні

Кілька поточних тарифів із лінійки "ВСЕ РАЗОМ" перейдуть в архів — нові активації стануть недоступними. Плюс їх перейменують, додавши до назви позначення року. Йдеться про такі пакети послуг:

ВСЕ РАЗОМ Легкий 2025;

ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт 2025;

ВСЕ РАЗОМ Крутий 2025;

ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт 2025.

Абоненти, які вже підключили тарифні плани чи встигнуть це зробити до 21 січня, зможуть надалі ними користуватися без обмежень. Плюс пакети "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" і "ВСЕ РАЗОМ Крутий" отримають покращене наповнення.

По-перше, з 21 січня можна буде використовувати в роумінгу 18 ГБ мобільного трафіку. По-друге, до переліку країн, для яких діють хвилини на дзвінки за кордон, додадуть Ірландію, Португалію та Словаччину.

Друге нововведення актуальне також для тарифів "ВСЕ РАЗОМ Оптимальний Контракт", "ВСЕ РАЗОМ Вигідний Контракт", "ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт" і "ВСЕ РАЗОМ Базовий Контракт". Якщо за номером підключена послуга "Світ чекає", вона автоматично відключиться (актуально для Португалії та Словаччини).

"Абоненти передплати, які перейшли до мережі Київстар до 20 січня 2026 року включно з тарифом ВСЕ РАЗОМ Крутий, зможуть використовувати додаткові 600 хв на інші мережі України та за кордон, а також — 600 SMS на українські мережі", — розповіли в компанії.

Нарешті, з 21 січня "SIM для другого телефона" буде входити до умов "ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт" без додаткової оплати. З 1 лютого кошти за використання перестануть стягувати з рахунку, якщо клієнти Київстару до того часу активували відповідну послугу чи Суперсилу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Vodafone підняв вартість популярних тарифних планів. Із 14 січня подорожчали пакети послуг FLEXX GO і FLEXX TOP — на 100 і 50 грн відповідно. Абонентам доведеться платити більше за користування.

Також ми писали, що клієнти Київстару можуть підключити бюджетний тариф під назвою "Оберіг РІК". Це пакет послуг для Домашнього Інтернету, плата за який протягом 12 місяців становитиме 165 грн/міс.