Главная Экономика Киевстар предупредил о новых условиях — что изменится с 21 января

Киевстар предупредил о новых условиях — что изменится с 21 января

Дата публикации 17 января 2026 19:15
Киевстар приготовил изменения для абонентов — что будет с популярными тарифами
Смартфон у руках. Фото: Unsplash

Киевстар предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания с 21 января 2026 года. Некоторые популярные мобильные тарифы будут закрыты для подключения новыми пользователями, то есть их заархивируют. Плюс компания пересмотрит наполнение пакетов услуг.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

Читайте также:

Изменения от Киевстара в январе

Несколько текущих тарифов из линейки "ВСЕ ВМЕСТЕ" перейдут в архив — новые активации станут недоступными. Плюс их переименуют, добавив к названию обозначение года. Речь идет о таких пакетах услуг:

  • ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий 2025;
  • ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт 2025;
  • ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой 2025;
  • ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый Контракт 2025.

Абоненты, которые уже подключили тарифные планы или успеют это сделать до 21 января, смогут в дальнейшем ими пользоваться без ограничений. Плюс пакеты "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт" и "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой" получат улучшенное наполнение.

Во-первых, с 21 января можно будет использовать в роуминге 18 ГБ мобильного трафика. Во-вторых, в перечень стран, для которых действуют минуты на звонки за границу, добавят Ирландию, Португалию и Словакию.

Второе нововведение актуально также для тарифов "ВСЕ ВМЕСТЕ Оптимальный Контракт", "ВСЕ ВМЕСТЕ Выгодный Контракт", "ВСЕ ВМЕСТЕ Премиум Контракт" и "ВСЕ ВМЕСТЕ Базовый Контракт". Если по номеру подключена услуга "Мир ждет", она автоматически отключится (актуально для Португалии и Словакии).

"Абоненты предоплаты, которые перешли в сеть Киевстар до 20 января 2026 года включительно с тарифом ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой, смогут использовать дополнительные 600 мин на другие сети Украины и за границу, а также — 600 SMS на украинские сети", — рассказали в компании.

Наконец, с 21 января "SIM для второго телефона" будет входить в условия "ВСЕ ВМЕСТЕ Премиум Контракт" без дополнительной оплаты. С 1 февраля деньги за использование перестанут взимать со счета, если клиенты Киевстара к тому времени активировали соответствующую услугу или Суперсилу.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Vodafone поднял стоимость популярных тарифных планов. С 14 января подорожали пакеты услуг FLEXX GO и FLEXX TOP — на 100 и 50 грн соответственно. Абонентам придется платить больше за пользование.

Также мы писали, что клиенты Киевстара могут подключить бюджетный тариф под названием "Оберег РІК". Это пакет услуг для Домашнего Интернета, плата за который в течение 12 месяцев будет составлять 165 грн/мес.

Киевстар связь смартфон услуги мобильный оператор
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
