Тарифы lifecell подорожают на 40 грн — кто из абонентов будет платить больше

Магазин lifecell. Фото: Новини.LIVE

Популярный в Украине мобильный оператор предупредил абонентов о подорожании тарифных планов в ближайшее время. lifecell подготовил изменения с 21 января 2026 года для корпоративных клиентов, которые подключили пакет услуг "Бизнес стартап".

Об этом говорится на официальном сайте lifecell.

Новая стоимость тарифов lifecell

Нововведение коснется относительно недорогих и востребованных среди абонентов тарифных планов "Бизнес стартап" и "Бизнес стартап" послеоплата. До 20 января цена за подключение будет находиться на уровне 180 грн/мес., а с 21 числа текущего месяца поднимется на 40 грн — до 220 грн.

Кто успеет заплатить за пакет услуг до 20 января включительно, будет до конца месяца пользоваться тарифами на старых условиях, без учета изменений. А клиенты, которые присоединятся к предложению после указанной даты, уже получат обновленную цену.

"По желанию абоненты имеют возможность с 21.01.2026 до 21.02.2026 (включительно) без дополнительной оплаты изменить тарифный план на любой другой, доступный для подключения", — сообщили представители мобильного оператора.

Что входит в тариф lifecell

В пакет "Бизнес стартап" за 180 грн в месяц входит:

безлимитный трафик (после использования 30 ГБ на максимальной скорости она снизится до 1 Mбит/c);

300 минут на разговоры по Украине и в роуминге;

безлимит на номера lifecell;

100 SMS по Украине;

20 минут для международных звонков;

2 бесплатные опции "лайфселл Плюс" на выбор.

Пользователи могут выбрать две услуги и подключить с помощью USSD-кода. Среди доступных опций такие: 10 ГБ трафика, 100 минут на другие сети по Украине, 100 SMS, 5 ГБ в роуминге, 50 минут для международных звонков, 50 минут в роуминге, MultiSIM Корпоративный (позволяет "раздавать" интернет с основной SIM-карты на дополнительные).

Также для абонентов, которые перенесут мобильный номер в сеть lifecell с помощью сервиса MNP, будет действовать улучшенная цена — 160 грн/мес.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мобильный оператор Vodafone изменил стоимость тарифных планов с 14 января 2026 года. Пакет услуг FLEXX GO стоит 420 грн вместо 320 грн (+100 грн), а FLEXX TOP — 550 грн вместо 500 грн (+50 грн).

Также мы писали, какой мобильный тариф наиболее выгодно подключить абонентам в январе. Оператор lifecell предлагает бюджетный пакет "Лайфсет М" за 175 грн в месяц, который включает достаточное наполнение.