Тарифи lifecell подорожчають на 40 грн — хто з абонентів буде платити більше

Плюс 40 грн до ціни — які мобільні тарифи подорожчають і коли
Популярний в Україні мобільний оператор попередив абонентів про дорожчання тарифних планів найближчим часом. lifecell підготував зміни з 21 січня 2026 року для корпоративних клієнтів, які підключили пакет послуг "Бізнес стартап".
Про це йдеться на офіційному сайті lifecell.
Нова вартість тарифів lifecell
Нововведення торкнеться відносно недорогих і затребуваних серед абонентів тарифних планів "Бізнес стартап" і "Бізнес стартап" післяоплата. До 20 січня ціна за підключення перебуватиме на рівні 180 грн/міс., а з 21 числа поточного місяця підніметься на 40 грн — до 220 грн.
Хто встигне заплатити за пакет послуг до 20 січня включно, буде до кінця місяця користуватися тарифами на старих умовах, без урахування змін. А клієнти, які долучаться до пропозиції після вказаної дати, вже отримають оновлену ціну.
"За бажанням абоненти мають можливість з 21.01.2026 до 21.02.2026 (включно) без додаткової оплати змінити тарифний план на будь-який інший, доступний для підключення", — повідомили представники мобільного оператора.
Що входить у тариф lifecell
В пакет "Бізнес стартап" за 180 грн на місяць входить:
- безлімітний трафік (після використання 30 ГБ на максимальній швидкості вона знизиться до 1 Mбіт/c);
- 300 хвилин на розмови по Україні та в роумінгу;
- безліміт на номери lifecell;
- 100 SMS по Україні;
- 20 хвилин для міжнародних дзвінків;
- 2 безплатні опції "лайфселл Плюс" на вибір.
Користувачі можуть обрати дві послуги і підключити за допомогою USSD-коду. Серед доступних опцій такі: 10 ГБ трафіку, 100 хвилин на інші мережі по Україні, 100 SMS, 5 ГБ у роумінгу, 50 хвилин для міжнародних дзвінків, 50 хвилин у роумінгу, MultiSIM Корпоративний (дозволяє "роздавати" інтернет з основної SIM-карти на додаткові).
Також для абонентів, які перенесуть мобільний номер у мережу lifecell за допомогою сервісу MNP, буде діяти покращена ціна — 160 грн/міс.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, мобільний оператор Vodafone змінив вартість тарифних планів з 14 січня 2026 року. Пакет послуг FLEXX GO коштує 420 грн замість 320 грн (+100 грн), а FLEXX TOP — 550 грн замість 500 грн (+50 грн).
Також ми писали, який мобільний тариф найбільш вигідно підключити абонентам у січні. Оператор lifecell пропонує бюджетний пакет "Лайфсет М" за 175 грн на місяць, який включає достатнє наповнення.
Читайте Новини.LIVE!