Україна
Плюс 40 грн до ціни — які мобільні тарифи подорожчають і коли

Плюс 40 грн до ціни — які мобільні тарифи подорожчають і коли

Дата публікації: 16 січня 2026 15:40
Тарифи lifecell подорожчають на 40 грн — хто з абонентів буде платити більше
Магазин lifecell. Фото: Новини.LIVE

Популярний в Україні мобільний оператор попередив абонентів про дорожчання тарифних планів найближчим часом. lifecell підготував зміни з 21 січня 2026 року для корпоративних клієнтів, які підключили пакет послуг "Бізнес стартап".

Про це йдеться на офіційному сайті lifecell.

Читайте також:

Нова вартість тарифів lifecell

Нововведення торкнеться відносно недорогих і затребуваних серед абонентів тарифних планів "Бізнес стартап" і "Бізнес стартап" післяоплата. До 20 січня ціна за підключення перебуватиме на рівні 180 грн/міс., а з 21 числа поточного місяця підніметься на 40 грн — до 220 грн.

Хто встигне заплатити за пакет послуг до 20 січня включно, буде до кінця місяця користуватися тарифами на старих умовах, без урахування змін. А клієнти, які долучаться до пропозиції після вказаної дати, вже отримають оновлену ціну.

"За бажанням абоненти мають можливість з 21.01.2026 до 21.02.2026 (включно) без додаткової оплати змінити тарифний план на будь-який інший, доступний для підключення", — повідомили представники мобільного оператора.

Що входить у тариф lifecell

В пакет "Бізнес стартап" за 180 грн на місяць входить:

  • безлімітний трафік (після використання 30 ГБ на максимальній швидкості вона знизиться  до 1 Mбіт/c);
  • 300 хвилин на розмови по Україні та в роумінгу;
  • безліміт на номери lifecell;
  • 100 SMS по Україні;
  • 20 хвилин для міжнародних дзвінків;
  • 2 безплатні опції "лайфселл Плюс" на вибір.

Користувачі можуть обрати дві послуги і підключити за допомогою USSD-коду. Серед доступних опцій такі: 10 ГБ трафіку, 100 хвилин на інші мережі по Україні, 100 SMS, 5 ГБ у роумінгу, 50 хвилин для міжнародних дзвінків, 50 хвилин у роумінгу, MultiSIM Корпоративний (дозволяє "роздавати" інтернет з основної SIM-карти на додаткові).

Також для абонентів, які перенесуть мобільний номер у мережу lifecell за допомогою сервісу MNP, буде діяти покращена ціна — 160 грн/міс.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мобільний оператор Vodafone змінив вартість тарифних планів з 14 січня 2026 року. Пакет послуг FLEXX GO коштує 420 грн замість 320 грн (+100 грн), а FLEXX TOP — 550 грн замість 500 грн (+50 грн).

Також ми писали, який мобільний тариф найбільш вигідно підключити абонентам у січні. Оператор lifecell пропонує бюджетний пакет "Лайфсет М" за 175 грн на місяць, який включає достатнє наповнення.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
