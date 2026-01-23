Видео
Киевстар отдает тарифы со скидкой 35% — что стоит дешевле

Киевстар отдает тарифы со скидкой 35% — что стоит дешевле

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 11:17
Тарифы Киевстара доступны со скидкой 35% — кто может подключить и какие условия
Смартфон в руках. Фото: Pexels

Украинцы могут воспользоваться привлекательным предложением мобильного оператора и подключить тарифы со скидкой 35% на первые шесть месяцев пользования. Киевстар снижает стоимость пакетов услуг для корпоративных клиентов, в частности ФЛП и юридических лиц.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Читайте также:

Как получить скидку на тариф

Специальное акционное предложение распространяется на тарифы линейки "Бизнес-старт". Им могут воспользоваться только новые абоненты Киевстара, которые ранее не подключили корпоративную связь.

"Скидка 35% на первые полгода предоставляется юридическим лицам и ФЛП. Она будет действовать, начиная с первого месяца пользования. Также предложение доступно существующим бизнес-клиентам при переносе номера на Киевстар по услуге MNP", — уточнили в компании.

Ко всему, пакетами услуг можно пользоваться за рубежом, поскольку в большинстве тарифных планов действует "Роуминг как дома" — возможность быть на связи в странах ЕС без дополнительных средств. В части тарифов роуминг предоставляется по базовым условиям.

Бизнес-тарифы Киевстара со скидкой

Абоненты могут активировать пакет услуг "Бизнес UA. Лайт" за 227,50 грн (стандартная стоимость — 350 грн/мес.). Он включает такое наполнение:

  • 50 ГБ трафика (из них 12 ГБ действуют в странах "Роуминг как дома");
  • 2 000 минут на звонки по Украине (после использования начнет действовать безлим на номера Киевстара);
  • 100 SMS;
  • Киевстар ТВ Легкий;
  • 2 Суперсилы на выбор.

Второй акционный тариф — "Бизнес UA. Оптимум" за 390 грн. После шести месяцев обслуживания цена вырастет до 600 грн. За такие деньги абоненты получат безлимитный трафик, 20 ГБ в роуминге, безлимитные звонки по Украине, 200 SMS, Microsoft Office 365 online, Киевстар ТВ Легкий и 2 Суперсилы.

Наконец, за пакет услуг "Бизнес UA. Максимум" клиенты могут платить 650 грн/мес. вместо 1000 грн. Они получат доступ к безлимитному интернету, 33 ГБ в роуминге, безлим на звонки, 300 SMS, Microsoft Office 365 offline, Киевстар ТВ Легкий и 2 Суперсилы на выбор.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар изменил условия использования акции "Счастливый день". Клиенты могут получить не только безлимитный интернет на 1 день, но и 0,3 ГБ в роуминге для сохранения связи за рубежом.

Также мы писали, что с 21 января 2026 года Киевстар закрыл несколько популярных тарифных планов и переименовал их. Речь идет о пакетах услуг из линейки "ВСЕ ВМЕСТЕ", которые теперь невозможно подключить.

Киевстар связь услуги мобильный оператор скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
