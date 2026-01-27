Відео
Україна
Що треба зробити абонентам Київстару, аби не втратити номер

Що треба зробити абонентам Київстару, аби не втратити номер

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 12:40
Мобільний номер Київстару — як продовжити термін дії після 6 лютого
Чоловік розмовляє по телефону. Фото: Unsplash

Абонентів Київстару попередили про зміни в умовах продовження терміну дії номера. Мобільний оператор запровадив два етапи процедури для клієнтів передплати.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

Читайте також:

Етапи терміну дії номера

Компанія запровадила нововведення, аби допомогти абонентам зберігати мобільні номери та спростити умови, виконання яких є обов’язковим для отримання послуг зв'язку. Зміни почнуть діяти з 6 лютого 2026 року, вони передбачають двоетапний процес продовження терміну дії номера тривалістю 365 днів.

  1. Упродовж перших 274 днів із моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифу номер буде активним, а клієнти зможуть користуватися всіма доступними послугами без обмежень.
  2. Із 91-го дня почнеться призупинений стан. Абоненти передплати отримають сповіщення про необхідність поповнення балансу для уникнення потенційної деактивації номера.

"Коли номер у призупиненому стані, ви можете поповнювати рахунок та здійснювати дзвінки на сервісні номери. Щоб відновити повноцінну роботу, поповніть рахунок на суму від 30 грн єдиним платежем", — зазначили в компанії.

Як продовжити термін дії номера

Достатньо заплатити за повний пакет послуг на місяць або замовити денний тариф. Використання сервісу "Екстра гроші" чи мобільний переказ не допоможуть продовжити термін дії номера.

"Якщо ви користуєтеся тарифом з оплатою за рік чи пів року, то термін дії буде продовжуватися щоразу, коли оновлюється пакет послуг", — додали в Київстарі.

До речі, дату активації можна дізнатися в застосунку "Мій Київстар" (Профіль — Мої номери) або за запитом *114#. На відміну від передплати, термін дії контактного номера становить 50 років із автоматичним продовженням на аналогічний термін. Однак оператор має право зупинити надання послуг, якщо абонент не на зв’язку понад 60 днів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар надає абонентам знижку 35% на корпоративні тарифи. Акційна пропозиція діє лише для нових бізнес-клієнтів та осіб, які перенесли мобільний номер у мережу.

Також ми писали, що Київстар оновив умови використання послуги "Щасливий день". Всього за 1 грн абоненти зможуть отримати не лише безлімітний трафік на день, але й 300 МБ у роумінгу.

Київстар зв'язок мобільний оператор номер телефону мобільний телефон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
