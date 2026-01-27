Видео
Главная Экономика Что нужно сделать абонентам Киевстара, дабы не потерять номер

Что нужно сделать абонентам Киевстара, дабы не потерять номер

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 12:40
Мобильный номер Киевстара — как продлить срок действия после 6 февраля
Мужчина разговаривает по телефону. Фото: Unsplash

Абонентов Киевстара предупредили об изменениях в условиях продления срока действия номера. Мобильный оператор ввел два этапа процедуры для клиентов предоплаты.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

Читайте также:

Этапы срока действия номера

Компания ввела нововведение, чтобы помочь абонентам сохранять мобильные номера и упростить условия, выполнение которых является обязательным для получения услуг связи. Изменения начнут действовать с 6 февраля 2026 года, они предусматривают двухэтапный процесс продления срока действия номера продолжительностью 365 дней.

  1. В течение первых 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа номер будет активным, а клиенты смогут пользоваться всеми доступными услугами без ограничений.
  2. С 91-го дня начнется приостановленное состояние. Абоненты предоплаты получат оповещения о необходимости пополнения баланса во избежание потенциальной деактивации номера.

"Когда номер в приостановленном состоянии, вы можете пополнять счет и совершать звонки на сервисные номера. Чтобы восстановить полноценную работу, пополните счет на сумму от 30 грн единым платежом", — отметили в компании.

Как продлить срок действия номера

Достаточно заплатить за полный пакет услуг на месяц или заказать дневной тариф. Использование сервиса "Экстра деньги" или мобильный перевод не помогут продлить срок действия номера.

"Если вы пользуетесь тарифом с оплатой за год или полгода, то срок действия будет продлеваться каждый раз, когда обновляется пакет услуг", — добавили в Киевстаре.

Кстати, дату активации можно узнать в приложении "Мой Киевстар" (Профиль — Мои номера) или по запросу *114#. В отличие от подписки, срок действия контактного номера составляет 50 лет с автоматическим продлением на аналогичный срок. Однако оператор имеет право остановить предоставление услуг, если абонент не на связи более 60 дней.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар предоставляет абонентам скидку 35% на корпоративные тарифы. Акционное предложение действует только для новых бизнес-клиентов и лиц, которые перенесли мобильный номер в сеть.

Также мы писали, что Киевстар обновил условия использования услуги "Счастливый день". Всего за 1 грн абоненты смогут получить не только безлимитный трафик на день, но и 300 МБ в роуминге.

Елизавета Супивская - редактор
Елизавета Супивская
