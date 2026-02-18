Выгодная продажа лома в Украине — что поможет увеличить прибыль в 2026 году

Как украинцам продавать дороже лом металлов — пять главных секретов
Многие украинцы ищут способы выгодно продать лом в 2026 году. Просто собрать металлические конструкции и сдать в пункт приема — это действенно, но неэффективно. Следуя нескольким важным шагам, можно увеличить прибыль от чермета и цветных металлов.
Как выгодно продать лом в Украине
Продажа металлов — это бизнес, который работает по четко установленным правилам. Следуя им, можно увеличить свою финансовую выгоду без рисков. Мы собрали пять рекомендаций, которые помогут сбыть хлам на повторную переработку максимально прибыльно в 2026 году.
- Сортировать лом перед продажей. Этим занимаются на предприятиях, поскольку нужно отделить чермет от дорогих цветных металлов, утилизировать части, не подлежащие использованию, и прочее. Сделав это заблаговременно, можно увеличить цену приема.
- Сдавать большие объемы. На рынке лома не работает традиционное правило "оптом дешевле". Наоборот — чем больше накопить металлов, тем выгоднее будет стоимость за каждый килограмм. Лучше начинать от 1 тонны.
- Самостоятельно привозить лом в пункты приема. Предприятия часто предоставляют услугу транспортировки — для продавцов это удобно, ведь не нужно заниматься логистикой. Но в таком случае цена часто ниже, поскольку компания потратилась на перевозку.
- Очищать конструкции от грязи. Внешний вид лома тоже влияет на конечную стоимость. Если есть возможность, лучше заблаговременно позаботиться об удовлетворительном состоянии металлических изделий.
- Накапливать в периоды спада цены. В течение года есть месяцы, когда рынок традиционно находится на спаде, из-за чего цены низкие. Лучше использовать это время для накопления лома и дождаться восстановления рынка, а тогда продать все по выгодной стоимости.
Не помешает мониторить официальные сайты компаний, которые занимаются приемом лома и его повторной переработкой, для сравнения актуальных цен. Они постоянно меняются под влиянием рыночных факторов, курсовых колебаний и пр. Но вторичное сырье продолжает быть востребованным в Украине, принося гражданам неплохие доходы.
Мировое потребление лома сократилось
По данным Bureau of International Recycling (BIR), в течение января-сентября 2025 года в большинстве регионов мира потребление стального лома находилось на низком уровне. Глобальное производство стали достигло показателя 1,374 млрд тонн (-1,6%).
На китайском рынке спад составил 13,3%, в Европейском Союзе — 4%, в Соединенных Штатах Америки — 5,5%, в Японии — 5,7%, в Южной Корее — 7,1%. Зато появились новые центры роста: в Индии использование лома поднялось на 16%, в Турции — на 4,3%.
По утверждениям аналитиков, такая статистика отражает перераспределение производства стали. Снижение потребления в развитых экономиках совместно с прорывом в Индии говорит о потенциальном переходе развивающихся стран к электросталеплавильным технологиям.
Что еще нужно знать украинцам
