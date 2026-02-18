Выгодная продажа лома в Украине — что поможет увеличить прибыль в 2026 году

Медные провода. Фото: кадр из видео

Многие украинцы ищут способы выгодно продать лом в 2026 году. Просто собрать металлические конструкции и сдать в пункт приема — это действенно, но неэффективно. Следуя нескольким важным шагам, можно увеличить прибыль от чермета и цветных металлов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о пяти способах продать лом дороже.

Реклама

Читайте также:

Как выгодно продать лом в Украине

Продажа металлов — это бизнес, который работает по четко установленным правилам. Следуя им, можно увеличить свою финансовую выгоду без рисков. Мы собрали пять рекомендаций, которые помогут сбыть хлам на повторную переработку максимально прибыльно в 2026 году.

Сортировать лом перед продажей. Этим занимаются на предприятиях, поскольку нужно отделить чермет от дорогих цветных металлов, утилизировать части, не подлежащие использованию, и прочее. Сделав это заблаговременно, можно увеличить цену приема. Сдавать большие объемы. На рынке лома не работает традиционное правило "оптом дешевле". Наоборот — чем больше накопить металлов, тем выгоднее будет стоимость за каждый килограмм. Лучше начинать от 1 тонны. Самостоятельно привозить лом в пункты приема. Предприятия часто предоставляют услугу транспортировки — для продавцов это удобно, ведь не нужно заниматься логистикой. Но в таком случае цена часто ниже, поскольку компания потратилась на перевозку. Очищать конструкции от грязи. Внешний вид лома тоже влияет на конечную стоимость. Если есть возможность, лучше заблаговременно позаботиться об удовлетворительном состоянии металлических изделий. Накапливать в периоды спада цены. В течение года есть месяцы, когда рынок традиционно находится на спаде, из-за чего цены низкие. Лучше использовать это время для накопления лома и дождаться восстановления рынка, а тогда продать все по выгодной стоимости.

Не помешает мониторить официальные сайты компаний, которые занимаются приемом лома и его повторной переработкой, для сравнения актуальных цен. Они постоянно меняются под влиянием рыночных факторов, курсовых колебаний и пр. Но вторичное сырье продолжает быть востребованным в Украине, принося гражданам неплохие доходы.

Мировое потребление лома сократилось

По данным Bureau of International Recycling (BIR), в течение января-сентября 2025 года в большинстве регионов мира потребление стального лома находилось на низком уровне. Глобальное производство стали достигло показателя 1,374 млрд тонн (-1,6%).

На китайском рынке спад составил 13,3%, в Европейском Союзе — 4%, в Соединенных Штатах Америки — 5,5%, в Японии — 5,7%, в Южной Корее — 7,1%. Зато появились новые центры роста: в Индии использование лома поднялось на 16%, в Турции — на 4,3%.

По утверждениям аналитиков, такая статистика отражает перераспределение производства стали. Снижение потребления в развитых экономиках совместно с прорывом в Индии говорит о потенциальном переходе развивающихся стран к электросталеплавильным технологиям.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мировые цены на золото резко выросли, что спровоцировало подорожание металла в Украине и увеличение доходов от продажи. Мы узнали, какие прайсы установили банки и ломбарды в феврале 2026 года.

Также мы писали, сколько украинцы могут заработать на макулатуре. Пункты приема платят за картон, книги, журналы, газеты и даже офисную бумагу. Однако цены в феврале 2026 года неприятно удивят.