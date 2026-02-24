Відео
Який брухт принесе українцям найбільший дохід у березні — ціна за 1 кг

Який брухт принесе українцям найбільший дохід у березні — ціна за 1 кг

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 10:05
Найдорожчий брухт у березні 2026 — на який кольоровий метал зробити ставку
Звалище брухту, який можна продати за великі гроші в березні. Фото: кадр із відео

Ціни на брухт спіймали висхідний тренд, однак позитивна динаміка торкнулася тільки одного металу. Українці можуть вигідно продати конструкції в березні 2026 року, якщо накопичать достатній обсяг дорогої кольорової сировини. Для максимального заробітку варто обрати мідь.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який дохід принесе брухт міді в березні.

Читайте також:

Ціни на мідь у березні

Метал вважається одним із найбільш затребуваних на ринку металургії. Його цінують за фізико-хімічні властивості, наприклад, збереження якості, піддатливість до повторного перероблення, стійкість до корозії тощо. Серед інших позитивних характеристик — мідь нескладно знайти в домашніх умовах.

Що стосується ціни, то показник доходить до 410 грн за кілограм у середньому. Вартість може відрізнятися залежно від регіону збуту і супутніх обставин, як от наявності забруднення/іржі, зовнішнього вигляду кольорового металу тощо.

Ми промоніторили офіційні сайти підприємств, які займаються накопиченням брухту, і дізналися актуальні ціни на мідь. Станом на березень 2026 року наші громадяни зможуть отримати за кілограм металу такі суми:

  • Київська область — від 350 до 400 грн;
  • Запорізька область — від 424 до 475 грн;
  • Вінницька область — від 400 до 470 грн;
  • Львівська область — від 410 до 450 грн;
  • Дніпропетровська область — від 390 до 475 грн;
  • Одеська область — від 360 до 400 грн;
  • Сумська область — від 300 до 410 грн;
  • Харківська область — від 400 до 470 грн.
Який брухт принесе українцям найбільший дохід у березні — ціна за 1 кг - фото 1
Ціни на брухт міді в Харкові (кінець лютого 2026). Фото: скриншот

Як продати брухт дорожче

Раніше ми розповідали, яких правил варто дотримуватися, щоб отримати за брухт чорних і кольорових металів максимальну суму. Існує кілька ефективних порад, здатних підвищити ціну міді чи іншої вторинної сировини. Бажано виконати п’ять кроків:

  • посортувати брухт, відділивши залізо від дорогих металів і конструкцій, які не підлягають повторному переробленню;
  • накопичити великий обсяг — від 1 тонни;
  • самостійно привезти брухт в пункт прийому, не користуючись послугою логістики на підприємстві;
  • очистити конструкції від бруду;
  • дочекатися періоду зростання вартості.

В комплексі ці поради допоможуть заробити більше, оскільки компанії підвищують ціни, якщо брухт не містить домішок, має задовільний зовнішній вигляд і завчасно посортований за видами. А додаткові витрати на транспортування окупляться збільшеним прибутком.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вигідно здати макулатуру, тобто книги, журнали, картон, офісний папір і газети. Однак ціни не вражають — до 5-6 грн за кілограм, і це максимальні прайси станом на лютий.

Також ми писали, який брухт заборонено здавати в Україні. Пункти прийому відмовляються купувати боєприпаси, герметично закриті контейнери, вироби культурної цінності, об’єкти інфраструктури тощо.

ціни металолом вторсировина мідь метал
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
