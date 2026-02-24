Найдорожчий брухт у березні 2026 — на який кольоровий метал зробити ставку

Звалище брухту, який можна продати за великі гроші в березні. Фото: кадр із відео

Ціни на брухт спіймали висхідний тренд, однак позитивна динаміка торкнулася тільки одного металу. Українці можуть вигідно продати конструкції в березні 2026 року, якщо накопичать достатній обсяг дорогої кольорової сировини. Для максимального заробітку варто обрати мідь.

Який дохід принесе брухт міді в березні.

Ціни на мідь у березні

Метал вважається одним із найбільш затребуваних на ринку металургії. Його цінують за фізико-хімічні властивості, наприклад, збереження якості, піддатливість до повторного перероблення, стійкість до корозії тощо. Серед інших позитивних характеристик — мідь нескладно знайти в домашніх умовах.

Що стосується ціни, то показник доходить до 410 грн за кілограм у середньому. Вартість може відрізнятися залежно від регіону збуту і супутніх обставин, як от наявності забруднення/іржі, зовнішнього вигляду кольорового металу тощо.

Ми промоніторили офіційні сайти підприємств, які займаються накопиченням брухту, і дізналися актуальні ціни на мідь. Станом на березень 2026 року наші громадяни зможуть отримати за кілограм металу такі суми:

Київська область — від 350 до 400 грн;

Запорізька область — від 424 до 475 грн;

Вінницька область — від 400 до 470 грн;

Львівська область — від 410 до 450 грн;

Дніпропетровська область — від 390 до 475 грн;

Одеська область — від 360 до 400 грн;

Сумська область — від 300 до 410 грн;

Харківська область — від 400 до 470 грн.

Ціни на брухт міді в Харкові (кінець лютого 2026). Фото: скриншот

Як продати брухт дорожче

Раніше ми розповідали, яких правил варто дотримуватися, щоб отримати за брухт чорних і кольорових металів максимальну суму. Існує кілька ефективних порад, здатних підвищити ціну міді чи іншої вторинної сировини. Бажано виконати п’ять кроків:

посортувати брухт, відділивши залізо від дорогих металів і конструкцій, які не підлягають повторному переробленню;

накопичити великий обсяг — від 1 тонни;

самостійно привезти брухт в пункт прийому, не користуючись послугою логістики на підприємстві;

очистити конструкції від бруду;

дочекатися періоду зростання вартості.

В комплексі ці поради допоможуть заробити більше, оскільки компанії підвищують ціни, якщо брухт не містить домішок, має задовільний зовнішній вигляд і завчасно посортований за видами. А додаткові витрати на транспортування окупляться збільшеним прибутком.

