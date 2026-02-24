Самый дорогой лом в марте 2026 — какой цветной металл выгодно продать украинцам

Свалка лома, который можно продать за большие деньги в марте. Фото: кадр из видео

Цены на лом не стоят на месте и постоянно колеблются. Украинцы могут выгодно продать конструкции в марте 2026 года, если накопят достаточный объем дорогостоящего цветного металла. Для максимального заработка стоит выбрать медь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой доход принесет лом меди в марте.

Цены на медь в марте

Металл считается одним из самых востребованных на рынке металлургии. Его ценят за физико-химические свойства, например, сохранение качества, пригодность к повторной переработке, устойчивость к коррозии и т.д. Среди других положительных характеристик — медь несложно найти в домашних условиях.

Что касается цены, то показатель доходит до 410 грн за килограмм в среднем. Стоимость может отличаться в зависимости от региона сбыта и сопутствующих обстоятельств, таких как наличие загрязнения/ржавчины, внешний вид цветного металла и т.д.

Мы промониторили официальные сайты предприятий, которые занимаются накоплением лома, и узнали актуальные цены на медь. По состоянию на март 2026 года наши граждане смогут получить за килограмм металла такие суммы:

Киевская область — от 350 до 400 грн;

Запорожская область — от 424 до 475 грн;

Винницкая область — от 400 до 470 грн;

Львовская область — от 410 до 450 грн;

Днепропетровская область — от 390 до 475 грн;

Одесская область — от 360 до 400 грн;

Сумская область — от 300 до 410 грн;

Харьковская область — от 400 до 470 грн.

Цены на лом меди в Харькове (конец февраля 2026 года). Фото: скриншот

Как продать лом дороже

Ранее мы рассказывали, каких правил стоит придерживаться, чтобы получить за лом черных и цветных металлов максимальную сумму. Существует несколько эффективных советов, способных повысить цену меди или другого вторичного сырья. Желательно выполнить пять шагов:

рассортировать лом, отделив железо от дорогих металлов и конструкций, которые не подлежат повторной переработке;

накопить большой объем — от 1 тонны;

самостоятельно привезти лом в пункт приема, не пользуясь услугой логистики на предприятии;

очистить конструкции от грязи;

дождаться периода роста стоимости.

В комплексе эти советы помогут заработать больше, поскольку компании повышают цены, если лом не содержит примесей, имеет удовлетворительный внешний вид и заблаговременно рассортирован по видам. А дополнительные расходы на транспортировку окупятся увеличенной прибылью.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут выгодно сдать макулатуру, то есть книги, журналы, картон, офисную бумагу и газеты. Однако цены не впечатляют — до 5-6 грн за килограмм, и это максимальные прайсы по состоянию на февраль.

Также мы писали, какой лом запрещено сдавать в Украине. Пункты приема отказываются покупать боеприпасы, герметично закрытые контейнеры, изделия культурной ценности, объекты инфраструктуры и т.д.