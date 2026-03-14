Найцінніші кольорові метали — який дохід матимуть українці на брухті

Одним з ефективних способів додаткового заробітку в Україні є продаж чорних і кольорових металів. Ціни на брухт у березні сильно різняться залежно від сировини, пункту прийому, регіону та інших факторів. Ми дізналися середню вартість міді, латуні та алюмінію навесні 2026 року.

Скільки дадуть за брухт кольорових металів

Чормет дуже просто знайти навіть у домашніх умовах, але він коштує всього 4-6 грн/кг у середньому. Цього мало для вигідного продажу брухту, тому українці намагаються накопичити кольорові метали, найпоширенішими серед яких вважаються мідь, алюміній та латунь.

Їх приймають на повторне перероблення для економії природних ресурсів, зниження енергоспоживання і промислових відходів, а також для здешевлення виробництва. Продавці теж залишаються у плюсі — за кілограм брухту дають кілька десятків або сотень гривень.

Ми промоніторили офіційні сайти підприємств, які займаються купівлею кольорових металів, і з’ясували актуальні ціни в Україні. На території Київської області середня вартість вторинної сировини перебуває на такому рівні:

мідь — від 300 до 430 грн/кг;

латунь — від 180 до 230 грн/кг;

алюміній — від 25 до 70 грн/кг.

Такий широкий ціновий діапазон обумовлений продажем окремих видів кольорових металів. Наприклад, пункти прийому найдорожче беруть чисту мідь, а низьку вартість встановлюють за мідну стружку. Алюміній теж буває різний: від змішаного матеріалу і профілю до фольги зі стружкою.

Світові ціни на брухт

Підсумувавши лютий 2026 року, стало зрозуміло, що світовий ринок брухту чорних металів демонстрував різноспрямовану динаміку після зростання у січні. Китай та Європейський Союз змогли зберегти висхідний тренд, хоча темпи знизилися, натомість Туреччина і США стикнулися зі зниженням пропозицій.

"У лютому європейський ринок брухту залишався висхідним переважно через обмежену пропозицію. У Німеччині та Австрії зростання підтримали зимові морози, які ускладнили логістику, а також слабший імпорт із сусідніх країн. В Італії драйверами стали низькі темпи збору", — йдеться на порталі GMK Center.

Ринок США стикнувся з падінням через зимові шторми, несприятливі погодні умови, затримки в роботі майданчиків, логістичні збої тощо. Проте в березні почалася фаза відносної стабільності, тому в короткостроковій перспективі не виключена помірна корекція.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найбільшу вигоду продавцям брухту в Україні приносить мідь. Вона дорого коштує у 2026 році, а знайти метал легко в домашніх умовах завдяки поширеності в різних галузях виробництва.

Також ми писали, як українці можуть дорожче продавати брухт металів у березні. Необхідно дотримуватися ефективних порад, зокрема здавати великі обсяги сировини, сортувати її та чистити від бруду.