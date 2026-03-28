Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Драгоценности могут принести украинцам большой доход: цены на золото

Драгоценности могут принести украинцам большой доход: цены на золото

Ua ru
Дата публикации 28 марта 2026 17:35
Мировые цены на золото пошли на спад во второй половине 2026 года, однако украинцы до сих пор могут выгодно продать старые украшения и заработать неплохие деньги. Стоимость драгоценного металла в ломе позволяет претендовать на достойный доход. Мы узнали актуальные цены от Национального банка и прайсы в ломбардах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на золото в Украине.

Стоимость золота от НБУ

По состоянию на субботу, 28 марта, драгоценный металл стоит 4 493 доллара, хотя ровно 10 дней назад, 18 марта, мировая цена находилась на уровне почти 5 000 долларов. Согласно информации на специализированном портале GoldPrice, за последний месяц котировки упали на 794 доллара, то есть на 15,35%.

На официальном сайте НБУ регулярно публикуют конкурентные закупочные цены на золото. Регулятор имеет обязательства накапливать и хранить золотовалютные резервы, поэтому он покупает металл у субъектов хозяйствования. На 27 марта установили такую стоимость 1 грамма золота:

  • металл, доведенный до самых высоких стандартов качества — 6 190,43 грн;
  • металл, который требует доведения до стандартов качества — 6 171,86 грн;
  • металл, не соответствующий требованиям качества — 6 128,53 грн.

Отдельно Национальный банк публикует прайсы на золото в ломе. Показатели снизились с 18 марта и находятся на таких уровнях:

  • 333 проба — 2 040,80 грн/грамм;
  • 375 проба — 2 298,20 грн/грамм;
  • 500 проба — 3 064,27 грн/грамм;
  • 583 проба — 3 572,93 грн/грамм;
  • 585 проба — 3 585,19 грн/грамм;
  • 750 проба — 4 596,40 грн/грамм;
  • 900 проба — 5 515,68 грн/грамм;
  • 916 проба — 5 613,73 грн/грамм;
  • 958 проба — 5 871,13 грн/грамм;
  • 999 проба — 6 122,40 грн/грамм;
  • 999,9 проба — 6 127,92 грн/грамм.

"Золото проб, не указанных в таблице, покупать по вычисленным ценам, исходя из цены 6 128,53 гривны. Зубные протезы, бывшие в пользовании, содержащие золото 900/750 проб, покупать по цене 4 964,11 гривны за грамм", — говорится в документе НБУ.

Цены на золото в ломбарде

Понятно, что украинцы посещают ломбарды, когда хотят продать старые украшения из драгоценных металлов. Заведения принимают кольца, серьги, часы, крестики, цепочки, подвески, браслеты и другие изделия. На доход влияет не только актуальная цена золота, но и внешний вид драгоценности, наличие дефектов и механических повреждений.

По состоянию на 28 марта 1 грамм золота в ломбардах Украины в среднем стоит:

  • 375 проба — до 2 702 грн;
  • 500 проба — до 3 603 грн;
  • 583 проба — до 4 201 грн;
  • 585 проба — до 4 216 грн;
  • 750 проба — до 5 404 грн;
  • 850 проба (стоматологическое золото) — до 5 829 грн;
  • 900 проба — до 6 485 грн;
  • 916 проба — до 6 600 грн;
  • 958 проба (слитки) — до 6 903 грн.

Желательно подготовить украшение к продаже, почистив золото от грязи. Плюс не помешает сравнить цены в нескольких заведениях своего города, дабы найти наиболее выгодное предложение и максимально заработать.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Национальный банк продает золотые монеты в онлайн-магазине нумизматической продукции. Изделие "Архистратиг Михаил" стоит по состоянию на конец марта 2026 года почти 70 000 грн. Цена объясняется массой драгоценного металла в чистоте.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на лом меди. Украинцы могут сдать цветной металл и заработать около 400 грн за килограмм. Медь стоит искать в старых бытовых приборах, деталях транспортных средств и т.д.

Частые вопросы

Как продать золотые слитки в Украине?

Продажа слитков золота в Украине доступна через банковские учреждения, ломбарды или частных дилеров. Однако необходимо быть клиентом конкретного банка, чтобы проводить операции с банковскими металлами. Среди обязательных условий для реализаторов — наличие паспорта гражданина для официального оформления сделки купли-продажи. Оплата производится мгновенно после оценки изделия.

Как продать золотые монеты в Украине?

Украинцы могут пользоваться различными способами продажи золотых монет. Часто владельцы публикуют объявления на специализированных порталах, в частности OLX и Violity, чтобы заработать больше на заинтересованности коллекционеров. Плюс монеты покупают банки, ломбарды и частные лица. Цену изделия определяют по массе драгоценного металла и инвестиционной привлекательности.

золото ломбарды украшения
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации