Драгоценности могут принести украинцам большой доход: цены на золото

Украинцы могут продать золотые украшения в ломбард и заработать. Фото: Google Maps, Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Мировые цены на золото пошли на спад во второй половине 2026 года, однако украинцы до сих пор могут выгодно продать старые украшения и заработать неплохие деньги. Стоимость драгоценного металла в ломе позволяет претендовать на достойный доход. Мы узнали актуальные цены от Национального банка и прайсы в ломбардах.

Стоимость золота от НБУ

По состоянию на субботу, 28 марта, драгоценный металл стоит 4 493 доллара, хотя ровно 10 дней назад, 18 марта, мировая цена находилась на уровне почти 5 000 долларов. Согласно информации на специализированном портале GoldPrice, за последний месяц котировки упали на 794 доллара, то есть на 15,35%.

На официальном сайте НБУ регулярно публикуют конкурентные закупочные цены на золото. Регулятор имеет обязательства накапливать и хранить золотовалютные резервы, поэтому он покупает металл у субъектов хозяйствования. На 27 марта установили такую стоимость 1 грамма золота:

металл, доведенный до самых высоких стандартов качества — 6 190,43 грн;

металл, который требует доведения до стандартов качества — 6 171,86 грн;

металл, не соответствующий требованиям качества — 6 128,53 грн.

Отдельно Национальный банк публикует прайсы на золото в ломе. Показатели снизились с 18 марта и находятся на таких уровнях:

333 проба — 2 040,80 грн/грамм;

375 проба — 2 298,20 грн/грамм;

500 проба — 3 064,27 грн/грамм;

583 проба — 3 572,93 грн/грамм;

585 проба — 3 585,19 грн/грамм;

750 проба — 4 596,40 грн/грамм;

900 проба — 5 515,68 грн/грамм;

916 проба — 5 613,73 грн/грамм;

958 проба — 5 871,13 грн/грамм;

999 проба — 6 122,40 грн/грамм;

999,9 проба — 6 127,92 грн/грамм.

"Золото проб, не указанных в таблице, покупать по вычисленным ценам, исходя из цены 6 128,53 гривны. Зубные протезы, бывшие в пользовании, содержащие золото 900/750 проб, покупать по цене 4 964,11 гривны за грамм", — говорится в документе НБУ.

Цены на золото в ломбарде

Понятно, что украинцы посещают ломбарды, когда хотят продать старые украшения из драгоценных металлов. Заведения принимают кольца, серьги, часы, крестики, цепочки, подвески, браслеты и другие изделия. На доход влияет не только актуальная цена золота, но и внешний вид драгоценности, наличие дефектов и механических повреждений.

По состоянию на 28 марта 1 грамм золота в ломбардах Украины в среднем стоит:

375 проба — до 2 702 грн;

500 проба — до 3 603 грн;

583 проба — до 4 201 грн;

585 проба — до 4 216 грн;

750 проба — до 5 404 грн;

850 проба (стоматологическое золото) — до 5 829 грн;

900 проба — до 6 485 грн;

916 проба — до 6 600 грн;

958 проба (слитки) — до 6 903 грн.

Желательно подготовить украшение к продаже, почистив золото от грязи. Плюс не помешает сравнить цены в нескольких заведениях своего города, дабы найти наиболее выгодное предложение и максимально заработать.

Что еще нужно знать украинцам

Частые вопросы

Как продать золотые слитки в Украине?

Продажа слитков золота в Украине доступна через банковские учреждения, ломбарды или частных дилеров. Однако необходимо быть клиентом конкретного банка, чтобы проводить операции с банковскими металлами. Среди обязательных условий для реализаторов — наличие паспорта гражданина для официального оформления сделки купли-продажи. Оплата производится мгновенно после оценки изделия.

Как продать золотые монеты в Украине?

Украинцы могут пользоваться различными способами продажи золотых монет. Часто владельцы публикуют объявления на специализированных порталах, в частности OLX и Violity, чтобы заработать больше на заинтересованности коллекционеров. Плюс монеты покупают банки, ломбарды и частные лица. Цену изделия определяют по массе драгоценного металла и инвестиционной привлекательности.