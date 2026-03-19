Монеты НБУ стоят сотни тысяч гривен: цены на памятные изделия в 2026

Сотрудница Нацбанка рассматривает памятные монеты. Фото: НБУ/Flickr

Пока украинцы пытаются продать старые копейки коллекционерам и нумизматам, Национальный банк реализует памятные изделия из драгоценных металлов. Регулятор предлагает купить три золотые монеты за десятки тысяч гривен каждая. Они доступны в онлайн-магазине нумизматической продукции.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на магазин НБУ.

Читайте также:

Монета "Архистратиг Михаил"

Это самое молодое изделие среди всех трех вариантов. Монеты чеканили в 2025 году тиражом 3 500 экземпляров. Они изготовлены из золота 900 пробы, а масса драгоценного металла в чистоте составляет 7,78 г. Это объясняет большую цену — НБУ реализует памятные монеты номиналом 20 гривен за 75 378 грн.

Их посвятили архангелу Михаилу — одному из самых почитаемых святых в христианской традиции. На аверсе дизайнеры изобразили паттерн "украинский пиксель" и стилизованный лавровый венок, на реверсе — силуэты воинов ВСУ, архистратига Михаила и строку из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки".

Национальный банк продает украинцам золотые монеты. Фото: скриншот

Монеты НБУ за сотни тысяч гривен

Стоимость предыдущей монеты на настолько впечатляет, как цена двух следующих. Национальный банк продает изделия под названиями "Боспорское царство" и "Херсонес Таврический" за бешеную сумму — 246 603 грн. Столько стоит каждая отдельная монета.

Они характеризуются такими признаками:

имеют номинал 100 гривен;

изготовлены из золота 900 пробы;

выпущены в 2009-2010 годах;

масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г.

Монета "Боспорское царство" посвящена античному государству Северного Причерноморья, существовавшему на берегах Керченского пролива. Соответственно изделие "Херсонес Таврический" отражает посвящение одноименному древнему городу-государству на юго-западном побережье Крыма.

Количество монет в доступе ограничено, на складе осталось по две-три сотни металлических изделий каждого вида (по состоянию на 19 марта 2026 года), поэтому один человек может приобрести не более шести экземпляров.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам стоит избавиться от гривневых купюр некоторых номиналов. Из наличного обращения полностью вывели банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен всех годов выпуска. Их можно обменять в любом банке.

Также мы писали, какие старые копейки дорого стоят в Украине. Больше всего ценных разновидностей датируются 1992 годом эмиссии, когда чеканка была неидеальной. Они характеризуются изменениями в дизайне и дефектами.

Частые вопросы

Какие банки Украины продают монеты НБУ?

Памятные и инвестиционные монеты Национального банка Украины доступны для покупки в онлайн-магазине нумизматической продукции регулятора, а также в отделениях уполномоченных банков-дистрибьюторов. К таковым относятся Укргазбанк, ПриватБанк, Таскомбанк, Ощадбанк и ПУМБ. Они получают по 3% от тиража продукции, производимой НБУ для реализации.

Какие монеты "ходят" в Украине?

По состоянию на март 2026 года статус платежного средства потеряли монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек всех лет выпуска. Если они остались в обращении, то не подлежат использованию в расчетных операциях. Настоящими считаются монеты номиналами 10 и 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 гривен.