Украинцам надо отказаться от некоторых купюр гривны: номиналы и год выпуска

Купюры гривны разных номиналов и украинские монеты. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк регулярно обновляет наличный оборот, изымая из него купюры гривны. По состоянию на март 2026 года действительными остались бумажные деньги частично третьего и четвертого поколений. А старые банкноты, выпущенные десятилетия назад, потеряли статус платежного средства в Украине.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

От каких купюр украинцам стоит отказаться

Четыре номинала гривны всех годов выпуска полностью потеряли платежеспособность в 2026 году. Иными словами, ими больше не удастся воспользоваться для расчета за товар или услугу. Украинцы могут обменять недействительные банкноты на новые монеты, посетив любое банковское учреждение.

Как известно, регулятор изъял из обращения купюры таких номиналов:

1 гривна — образцов 1992, 1994, 1995, 2004 и 2006 годов;

2 гривны — образцов 1992, 1995, 2001 и 2004 годов;

5 гривен — образцов 1992, 1994, 1997, 1997, 2001 и 2004 годов;

10 гривен — образцов 1992, 1994, 2000, 2000, 2004 и 2006 годов;

20 гривен — образцов 1992, 1995 и 2000 годов;

50 гривен — образца 1992 года;

100 гривен — образца 1992 года;

200 гривен — образца 2001 года.

"За время существования гривны в обращении находились четыре поколения банкнот, отличавшихся по дизайну и системам защиты. Банкноты первого и второго поколения (выпущенные до 2003 года) перестали быть средством платежа", — говорится на сайте НБУ.

Какие купюры гривны будут изъяты

Судьба украинских банкнот, потерявших платежеспособность, скоро постигнет другие номиналы. Регулятор начал постепенно выводить из употребления гривны с ограниченным периодом эксплуатации и устаревшими элементами защиты. Неизвестно, когда именно, однако статус платежного средства потеряют купюры:

20 гривен образца 2003 года;

50 гривен образца 2004 года;

100 гривен образца 2005 года;

200 гривен образца 2007 года;

500 гривен образца 2006 года.

Стоит уточнить, что когда идет речь об образце, то год выпуска банкноты роли не играет, ведь вывод из обращения распространяется на наличные с определенным дизайном. Например, купюры образцов 2003-2007 годов — это гривны, дизайн которых был осовременен и утвержден в указанный период.

Допустим, номинал 10 гривен образца 2006 года печатали вплоть до 2015-го. Но вся наличность, независимо от периода эмиссии, утратила статус платежного средства. Поэтому год выпуска — не тот критерий, на который стоит обращать внимание при использовании банкнот.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине действительными остались купюры гривны шести номиналов. Использовать в наличных расчетах по состоянию на 2026 год можно банкноты третьего (частично) и четвертого поколений.

Частые вопросы

Какие купюры гривны не принимают в Украине?

Со 2 марта 2026 года Национальный банк полностью изъял из обращения купюры номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов. Их заменили монеты соответствующих номиналов. Расплатиться в магазине, ресторане или любом другом заведении этими банкнотами невозможно, поскольку их не принимают для наличных расчетов.

Какие купюры гривны ценные в Украине?

Украинцы могут дорого продать коллекционерам гривневые банкноты с особыми признаками. Во-первых, на стоимость влияет красивый серийный номер: с одинаковыми цифрами, отражением, повторениями и тому подобное. Во-вторых, ценными являются купюры давних годов эмиссии (1992-1996). А если на наличных присутствует заводской брак, можно получить немалую сумму.