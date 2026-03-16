Украинцам нужно срочно избавиться от этих монет: что не так с копейками

Некоторые украинские монеты надо продать или заменить. Фото: НБУ/Flickr

Украинцам стоит как можно скорее избавиться от старых копеек. Причин для этого есть две: возможность дорого продать ненужные металлические деньги и потребность заменить обычные оборотные монеты, вышедшие из обращения, на действительные.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие копейки украинцам искать в кошельке, дабы выгодно продать или заменить в 2026 году.

Дорогие монеты Украины

В наличный оборот выпустили много номиналов и разновидностей копеек, которые с течением времени приобрели коллекционную ценность. Больше всего стоят именно старые экземпляры, отчеканенные в 1992 году или чуть позже. По данным специализированного портала "Монеты-ягодки", дорогими в Украине считают такие штампы:

1 копейка 1992 года — 1.11АЕ (от 4 000 до 14 000 грн), 1.35АА (11 000 грн);

2 копейки 1994 года — 2(10 к.)АА (от 4 500 грн);

5 копеек 1992 года — 1.1ААк (от 4 000 до 10 000 грн), 2БАм (от 2 500 до 7 000 грн);

5 копеек 2003 года — 2ВАм (до 3 000 грн);

10 копеек 1992 года — 1.14Гам (от 10 000 до 13 000 грн), 1.34АБм (от 5 000 до 7 000 грн), 2.21ВАк (от 10 000 до 18 000 грн), 3.11ДАм (от 6 000 до 9 000 грн), 3.31ЖАг (от 8 000 до 16 000 грн), 4ВАм (от 14 000 до 20 000 грн);

25 копеек 1992 года — 3Гам (до 20 000 грн), 4БАм (5 000 грн), 5.1ДАг (от 5 000 до 7 000 грн);

50 копеек 1992 года — 2.1БАм (от 9 000 до 11 000 грн), 3Ваг (от 4 000 до 11 000 грн), 3(1)Ваг (5 000 грн), 4ААм (до 6 000 грн);

50 копеек 1994 года — 1.2АЕс (от 6 000 до 14 000 грн);

1 гривна 1992 года — 1.1АА1 (от 10 000 до 20 000 грн);

1 гривна 1995 года — 1БАг (от 7 000 до 9 000 грн), 2АА2 (от 11 000 до 16 000 грн);

1 гривна 1996 года — 1АБг (от 6 000 до 8 000 грн).

Дорогие украинские копейки, которые стоит продать. Фото: Монеты-ягодки

Дорогие украинские копейки, которые стоит продать. Фото: Монеты-ягодки















Какие монеты надо немедленно заменить

Некоторые украинские копейки уже вывели из наличного обращения, ими невозможно рассчитаться за товары и услуги. Согласно информации на официальном сайте Национального банка, потеря платежеспособности коснулась номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек.

Постепенный вывод из употребления по состоянию на 2026 год происходит с номиналами 10 копеек и 1 гривна золотистого цвета (выпущенные до 2018 года). Украинцы могут заменить недействительные металлические изделия на купюры или монеты в отделениях уполномоченных банков до конца военного положения и в течение 90 дней после его завершения.

Напомним, украинцы могут использовать в расчетных операциях купюры гривны только шести номиналов: 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн. Из обращения полностью вывели банкноты номиналами 1, 2, 5, и 10 грн.

Также мы писали, что Национальный банк хочет ввести новые правила проверки наличности для ускорения процесса выявления и изъятия изношенных купюр. До 12 марта регулятор принимал предложения и замечания.