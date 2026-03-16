Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Украинцам нужно срочно избавиться от этих монет: что не так с копейками

Украинцам нужно срочно избавиться от этих монет: что не так с копейками

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 08:10
Некоторые украинские монеты надо продать или заменить. Фото: НБУ/Flickr

Украинцам стоит как можно скорее избавиться от старых копеек. Причин для этого есть две: возможность дорого продать ненужные металлические деньги и потребность заменить обычные оборотные монеты, вышедшие из обращения, на действительные.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие копейки украинцам искать в кошельке, дабы выгодно продать или заменить в 2026 году.

Читайте также:

Дорогие монеты Украины

В наличный оборот выпустили много номиналов и разновидностей копеек, которые с течением времени приобрели коллекционную ценность. Больше всего стоят именно старые экземпляры, отчеканенные в 1992 году или чуть позже. По данным специализированного портала "Монеты-ягодки", дорогими в Украине считают такие штампы:

  • 1 копейка 1992 года — 1.11АЕ (от 4 000 до 14 000 грн), 1.35АА (11 000 грн);
  • 2 копейки 1994 года — 2(10 к.)АА (от 4 500 грн);
  • 5 копеек 1992 года — 1.1ААк (от 4 000 до 10 000 грн), 2БАм (от 2 500 до 7 000 грн);
  • 5 копеек 2003 года — 2ВАм (до 3 000 грн);
  • 10 копеек 1992 года — 1.14Гам (от 10 000 до 13 000 грн), 1.34АБм (от 5 000 до 7 000 грн), 2.21ВАк (от 10 000 до 18 000 грн), 3.11ДАм (от 6 000 до 9 000 грн), 3.31ЖАг (от 8 000 до 16 000 грн), 4ВАм (от 14 000 до 20 000 грн);
  • 25 копеек 1992 года — 3Гам (до 20 000 грн), 4БАм (5 000 грн), 5.1ДАг (от 5 000 до 7 000 грн);
  • 50 копеек 1992 года — 2.1БАм (от 9 000 до 11 000 грн), 3Ваг (от 4 000 до 11 000 грн), 3(1)Ваг (5 000 грн), 4ААм (до 6 000 грн);
  • 50 копеек 1994 года — 1.2АЕс (от 6 000 до 14 000 грн);
  • 1 гривна 1992 года — 1.1АА1 (от 10 000 до 20 000 грн);
  • 1 гривна 1995 года — 1БАг (от 7 000 до 9 000 грн), 2АА2 (от 11 000 до 16 000 грн);
  • 1 гривна 1996 года — 1АБг (от 6 000 до 8 000 грн).
    Дорогие украинские копейки, которые стоит продать. Фото: Монеты-ягодки
    Дорогие украинские копейки, которые стоит продать. Фото: Монеты-ягодки
    Дорогие украинские копейки, которые стоит продать. Фото: Монеты-ягодки
    Дорогие украинские копейки, которые стоит продать. Фото: Монеты-ягодки
    Дорогие украинские копейки, которые стоит продать. Фото: Монеты-ягодки
    Дорогие украинские копейки, которые стоит продать. Фото: Монеты-ягодки
    Дорогие украинские копейки, которые стоит продать. Фото: Монеты-ягодки
    Дорогие украинские копейки, которые стоит продать. Фото: Монеты-ягодки
1 / 8
Какие монеты надо немедленно заменить

Некоторые украинские копейки уже вывели из наличного обращения, ими невозможно рассчитаться за товары и услуги. Согласно информации на официальном сайте Национального банка, потеря платежеспособности коснулась номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек.

Постепенный вывод из употребления по состоянию на 2026 год происходит с номиналами 10 копеек и 1 гривна золотистого цвета (выпущенные до 2018 года). Украинцы могут заменить недействительные металлические изделия на купюры или монеты в отделениях уполномоченных банков до конца военного положения и в течение 90 дней после его завершения.

Напомним, украинцы могут использовать в расчетных операциях купюры гривны только шести номиналов: 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн. Из обращения полностью вывели банкноты номиналами 1, 2, 5, и 10 грн.

Также мы писали, что Национальный банк хочет ввести новые правила проверки наличности для ускорения процесса выявления и изъятия изношенных купюр. До 12 марта регулятор принимал предложения и замечания.

НБУ монеты продажа коллекционер копейки
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации