Головна Економіка Українцям варто терміново позбутися цих монет: що не так із копійками

Українцям варто терміново позбутися цих монет: що не так із копійками

Дата публікації: 16 березня 2026 08:10
Деякі українські монети треба продати чи замінити. Фото: НБУ/Flickr

Українцям варто якомога швидше позбутися старих копійок. Цьому є два пояснення: шанс заробити додаткові гроші на продажу непотрібних, але цінних металевих виробів, і потреба замінити звичайні обігові монети, які вийшли з обігу, на дійсні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які копійки українцям шукати в гаманці, щоб вигідно продати або замінити у 2026 році.

Дорогі монети України

В готівковий обіг випустили багато номіналів і різновидів копійок, які з плином часу набули колекційної цінності. Найбільше коштують саме старі екземпляри, карбовані в 1992 році чи трохи пізніше. За даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", дорогими в Україні вважають такі штампи:

  • 1 копійка 1992 року — 1.11АЕ (від 4 000 до 14 000 грн), 1.35АА (11 000 грн);
  • 2 копійки 1994 року — 2(10 к.)АА (від 4 500 грн);
  • 5 копійок 1992 року — 1.1ААк (від 4 000 до 10 000 грн), 2БАм (від 2 500 до 7 000 грн);
  • 5 копійок 2003 року — 2ВАм (до 3 000 грн);
  • 10 копійок 1992 року — 1.14Гам (від 10 000 до 13 000 грн), 1.34АБм (від 5 000 до 7 000 грн), 2.21ВАк (від 10 000 до 18 000 грн), 3.11ДАм (від 6 000 до 9 000 грн), 3.31ЖАг (від 8 000 до 16 000 грн), 4ВАм (від 14 000 до 20 000 грн);
  • 25 копійок 1992 року — 3Гам (до 20 000 грн), 4БАм (5 000 грн), 5.1ДАг (від 5 000 до 7 000 грн);
  • 50 копійок 1992 року — 2.1БАм (від 9 000 до 11 000 грн), 3Ваг (від 4 000 до 11 000 грн), 3(1)Ваг (5 000 грн), 4ААм (до 6 000 грн);
  • 50 копійок 1994 року — 1.2АЕс (від 6 000 до 14 000 грн);
  • 1 гривня 1992 року — 1.1АА1 (від 10 000 до 20 000 грн);
  • 1 гривня 1995 року — 1БАг (від 7 000 до 9 000 грн), 2АА2 (від 11 000 до 16 000 грн);
  • 1 гривня 1996 року — 1АБг (від 6 000 до 8 000 грн).
    Дорогі українські копійки, які варто продати. Фото: Монети-ягідки
    Дорогі українські копійки, які варто продати. Фото: Монети-ягідки
    Дорогі українські копійки, які варто продати. Фото: Монети-ягідки
    Дорогі українські копійки, які варто продати. Фото: Монети-ягідки
    Дорогі українські копійки, які варто продати. Фото: Монети-ягідки
    Дорогі українські копійки, які варто продати. Фото: Монети-ягідки
    Дорогі українські копійки, які варто продати. Фото: Монети-ягідки
    Дорогі українські копійки, які варто продати. Фото: Монети-ягідки
Які монети треба негайно замінити

Деякі українські копійки вже вивели з готівкового обігу, ними неможливо розрахуватися за товари і послуги. Згідно з інформацією на офіційному сайті Національного банку, втрата платоспроможності торкнулася номіналів 1, 2, 5 та 25 копійок.

Поступове виведення з ужитку станом на 2026 рік відбувається з номіналами 10 копійок та 1 гривня золотистого кольору (випущені до 2018 року). Українці можуть замінити недійсні металеві вироби на купюри чи монети у відділеннях уповноважених банків до кінця воєнного стану і протягом 90 днів після його завершення.

Нагадаємо, українці можуть використовувати в розрахункових операціях купюри гривні тільки шести номіналів: 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 грн. З обігу повністю вивели банкноти номіналами 1, 2, 5, та 10 грн.

Також ми писали, що Національний банк хоче ввести нові правила перевірки готівки для пришвидшення процесу виявлення і вилучення зношених купюр. До 12 березня регулятор приймав пропозиції та зауваження.

НБУ монети продаж колекціонер копійки
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
