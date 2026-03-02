НБУ готує нові правила для готівки — що зміниться та які купюри вилучатимуть

Дівчина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України запроваджує нові правила перевірки паперових грошей. Це допоможе швидше вилучати з обігу зношені та застарілі банкноти.

Про те, як планують змінити підхід до перевірки паперових грошей в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Як хочуть посилити контроль якості готівкових коштів в Україні

Ключова ідея — встановити чіткі строки та частоту інспекцій банкнот, що перебувають в обігу. Оновлені правила дозволять проводити комплексний аналіз стану грошей і швидко відстежувати рівень їхнього зношення для кожного номіналу окремо.

До цього процесу активніше залучатимуть банки та інші фінансові установи, які матимуть змогу регулярно перевіряти якість готівки. Завдяки цьому стане можливим своєчасне вилучення старих купюр і їх заміна на нові, що має покращити загальний стан готівкового обігу в країні.

Запропоновані нововведення викладені у проєкті постанови щодо оновлення вимог до контролю якості банкнот. Регулятор уже оприлюднив:

сам документ;

порівняльні матеріали;

оцінку впливу проєкту постанови.

До 12 березня 2026 року всі зацікавлені сторони можуть подати свої пропозиції та зауваження за визначеною процедурою, взявши участь у громадському обговоренні змін.

Які паперові гроші більше не прийматимуть в українських магазинах

Політика підвищення якості готівки вже має практичні результати. З 2 березня 2026 року паперові банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень (випусків 2003–2007 років) остаточно втратили статус платіжного засобу.

Купюри, які втратили статус платіжного засобу. Фото: Скриншот/НБУ

Причиною такого рішення став короткий термін їхнього використання — у середньому близько 2,5 років, через що більшість таких купюр швидко зношувалися та втрачали належний вигляд.

Натомість їх поступово замінюють металеві монети, які є значно довговічнішими та можуть використовуватися приблизно 20–25 років.

Обміняти вилучені з обігу банкноти можна до 28 лютого 2029 року через уповноважені банки, серед яких Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк та ПУМБ.

