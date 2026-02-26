Ці купюри долара майже неможливо обміняти — що робити з проблемною валютою

В українців часто виникають проблеми з обміном доларів. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців стикаються з проблемою обміну доларів. Фінансові установи мають право відмовити клієнту в обслуговуванні, якщо для цього є визначені законом підстави. Вихід із ситуації для власників іноземної валюти теж залежить від конкретної причини.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що робити українцям, яким відмовили в обміні доларових купюр.

Долари старого зразка

Одна з найчастіших проблем українців — складність обміну доларів старого зразка, наприклад, випущених до 1996 року. Такі гроші не мають сучасних елементів захисту, що ускладнює перевірку на справжність. До всього, обмінники часто не хочуть їх брати через небажання клієнтів купити старі купюри.

З іншого боку, Національний банк зобов’язав учасників ринку дотримуватися норм і заборонив встановлювати обмеження на обмін валюти. В разі порушення правил українці можуть поскаржитися на обмінник, а регулятор після перевірки застосує заходи впливу — штраф чи анулювання ліцензії.

Зношені та пошкоджені долари

Інша причина відмовити клієнту в обслуговування вже цілком законна. Фінустанови не можуть обміняти долари з ознаками сильного зношення або пошкодження. В Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні № 103 перелічені ці ознаки:

розірвані (розрізані) купюри;

видалені елементи дизайну чи захисту;

змінений первісний колір зображення;

локальні забруднення (плямами) площею понад 50%;

пошкодження внаслідок тривалої дії вологи, рідин, хімікатів;

друкарські недоліки.

Єдиний вихід для власників готівки — здати валюту на інкасо, тобто відправити в іноземний банк-кореспондент для заміни купюр на нові. Цю послугу надають різні банки України, звісно, за окрему плату.

Що робити з сумнівними банкнотами

Обмін валюти буде неможливий, якщо виникне підозра щодо справжності готівки. Сумнівні долари доведеться відправити на безплатне дослідження в уповноважений підрозділ НБУ для перевірки.

"Банкноти іноземної валюти, які за результатами дослідження визнані справжніми, незалежно від ступеня зношення та пошкодження повертаються ініціатору", — йдеться в поясненні Нацбанку.

Натомість фальсифікат не підлягає поверненню та відшкодуванню, всі фальшиві купюри будуть вилучені з обігу і передані уповноваженим працівникам Національної поліції для розслідування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть зняти валюту з іноземних рахунків, ліміт становить 100 000 грн в еквіваленті на добу. Обмеження поширюється на зняття валюти за кордоном із карток українських банків.

Також ми писали, що Національний банк поступово пом’якшив правила продажу готівкової валюти. Станом на 2026 рік банки та обмінники можуть продавати купюри в обсягах, які є в наявності.