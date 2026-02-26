Эти купюры доллара почти невозможно обменять — что делать с проблемной наличкой

В украинцев часто возникают проблемы с обменом долларов. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы сталкиваются с проблемой обмена долларов. Финансовые учреждения могут отказать клиенту в обслуживании, оснований для такого решения существует несколько. Выход из ситуации для владельцев иностранной валюты тоже зависит от конкретной причины.

что делать украинцам, которым отказали в обмене долларовых купюр.

Доллары старого образца

Одна из самых частых проблем украинцев — сложность обмена долларов старого образца, например, выпущенных до 1996 года. Такие деньги не имеют современных элементов защиты, что затрудняет проверку на подлинность. Ко всему, обменники часто не хотят их брать из-за нежелания клиентов купить старые купюры.

С другой стороны, Национальный банк обязал участников рынка придерживаться норм и запретил устанавливать ограничения на обмен валюты. В случае нарушения правил украинцы могут пожаловаться на обменник, а регулятор после проверки применит меры воздействия — штраф или аннулирование лицензии.

Изношенные и поврежденные доллары

Другая причина отказать клиенту в обслуживании уже вполне законная. Финучреждения не могут обменять доллары с признаками сильного износа или повреждения. В Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине № 103 перечислены эти признаки:

разорванные (разрезанные) купюры;

удалены элементы дизайна или защиты;

измененный первоначальный цвет изображения;

локальные загрязнения (пятнами) площадью более 50%;

повреждения вследствие длительного воздействия влаги, жидкостей, химикатов;

типографские недостатки.

Единственный выход для владельцев наличности — сдать валюту на инкассо, то есть отправить в иностранный банк-корреспондент для замены купюр на новые. Эту услугу предоставляют различные банки Украины, конечно, за отдельную плату.

Что делать с сомнительными банкнотами

Обмен валюты будет невозможен, если возникнет подозрение относительно подлинности наличных. Сомнительные доллары придется отправить на бесплатное исследование в уполномоченное подразделение НБУ для проверки.

"Банкноты иностранной валюты, которые по результатам исследования признаны подлинными, независимо от степени износа и повреждения возвращаются инициатору", — говорится в пояснении Нацбанка.

Зато фальсификат не подлежит возврату и возмещению, все фальшивые купюры будут изъяты из обращения и переданы уполномоченным работникам Национальной полиции для расследования.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут снять валюту с иностранных счетов, лимит составляет 100 000 грн в эквиваленте в сутки. Ограничение распространяется на снятие валюты за рубежом с карт украинских банков.

Также мы писали, что Национальный банк постепенно смягчил правила продажи наличной валюты. По состоянию на 2026 год банки и обменники могут продавать купюры в объемах, которые есть в наличии.