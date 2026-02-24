НБУ випустив нові обігові монети номіналом 10 грн — чим вони особливі (фото)

Нові пам'ятні обігові монети від Національного банку України. Фото: НБУ

Національний банк України випустив в обіг нові пам’ятні монети, які доповнили серію "Ми сильні. Ми разом". Вони присвячені регіонам, яким вже чотири роки доводиться страждати від російської агресії, щоденних обстрілів і болісних втрат.

Три пам’ятні монети від НБУ

24 лютого 2026 року, в четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Національний банк презентував обігові пам’ятні монети під назвами:

"Ми сильні. Ми разом. Запорізька область";

"Ми сильні. Ми разом. Харківська область";

"Ми сильні. Ми разом. Херсонська область".

За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, ці регіони України є невід’ємною частиною нашої держави, як би росіяни не прагнули їх відібрати. Щодня мешканці областей потерпають від атак безпілотників, балістичних ракет тощо. Однак вони демонструють стійкість та єдність, волю до перемоги, жагу свободи.

"Саме таке послання несуть у собі нові монети. Це не просто 10 гривень, це знак пам’яті, фіксація нашої стійкості в історії. Бо держава, яка бореться, має говорити не лише зброєю, а й символами, що формують національну пам’ять", — уточнив Пишний.

Який дизайн нових монет

Номінал кожного виробу — 10 грн, матеріал — сплав на основі цинку з нікелевим покриттям. Дизайн містить такі елементи:

аверс — ідентичний з обіговими монетами номіналом 10 грн зразка 2018 року;

реверс — стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами регіонів, яким присвячені монети.

Нацбанк презентував нові обігові монети, присвячені областям. Фото: НБУ

Оскільки металеві вироби є обіговими, ними можна користуватися як платіжним засобом на території нашої держави без обмежень. Всі установи, роздрібні мережі та банки повинні приймати нові гроші в будь-яких розрахункових операціях, включно з зарахуванням на картки чи виконанням платіжних транзакцій.

Отримати монети можна буде у фінансових установах і СІТ-компаніях. Поступово в обіг випустять по 2 млн екземплярів кожного виду. Частину тиражу сформують в ролики, які продаватимуть в онлайн-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, 25 лютого НБУ введе в обіг оновлені 200 грн із написом "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Готівка перебуватиме у користуванні разом зі старими купюрами, спеціально обмінювати їх не потрібно.

Також ми писали, що Національний банк планує повністю вилучити з обігу купюри номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 років випуску. Ці гроші втратять статус платіжного засобу з 2 березня 2026 року.