В лютому НБУ вводить в обіг нові банкноти — номінал та що в них особливого

Національний банк України у рамках планового оновлення готівки випускає нові банкноти номіналом 200 гривень. Вони надійдуть в обіг з 25 лютого 2026 року.

Про те, чим відрізнятимуться нові 200-гривневі банкноти та чи потрібно українцям міняти купюри старого зразка, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Нові 200-гривневі банкноти надходитимуть у банки, інкасаторські служби та компанії, що працюють із готівкою, і використовуватимуться у грошовому обігу разом зі старими купюрами.

На зворотному боці купюри у правому верхньому куті з’явиться патріотичний напис: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Інші елементи дизайну та системи захисту залишаються такими ж, як у банкнот зразка 2019 року.

Спеціально обмінювати старі 200-гривневі банкноти не потрібно — вони залишаються дійсними й приймаються усіма фізичними та юридичними особами на всій території України для будь-яких платежів і фінансових операцій.

Нацбанк вже оновив інші банкноти з патріотичним написом:

20 гривень — з 21 серпня 2025 року;

50 гривень — з 23 серпня 2024 року;

500 і 1000 гривень — з 8 серпня 2024 року.

Про появу оновлених 100 гривень в установі обіцяють повідомити окремо.

Які купюри виведуть з обігу в березні

З 2 березня 2026 року перестануть бути платіжним засобом паперові гроші номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003–2007 років. Їх замінять відповідними монетами.

Якщо у громадян залишилися такі купюри, їх можна витратити до початку березня або обміняти на дійсні гроші безплатно:

без обмежень у часі — у Національному банку;

у всіх банках України — до 26 лютого 2027 року включно;

у визначених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — до 28 лютого 2029 року.

Нацбанк наголошує, що перехід на монети вже став звичною практикою, не створює незручностей і є вигідним для держави, банків та торгівельних мереж.

