Україна
Українці не зможуть використати ці купюри — які гроші хоче замінити НБУ

Українці не зможуть використати ці купюри — які гроші хоче замінити НБУ

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 08:20
НБУ хоче замінити купюри гривні — які гроші скоро вилучать і що робити українцям
Купюра 100 грн у руці. Фото: УНІАН

Національний банк поступово виводить з обігу не лише старі монети, але й паперові купюри національної валюти. Деякі номінали давніх років випуску вже повністю вилучили з готівкового вжитку, а частину нещодавно почали замінювати на більш сучасні та захищені банкноти четвертого покоління.

Які саме купюри гривні НБУ планує повністю замінити, читайте на Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт регулятора.

Які купюри вилучає НБУ

Процес відбувається поступово і ніяк не впливає на платіжні операції українців. Вилучення з обігу означає, що певний час готівка буде залишатися дійсним платіжним засобом, поки всі купюри старого зразка не замінять на нові. Громадянам додатково робити нічого не потрібно, спеціально обмінювати гроші теж не треба.

Станом на лютий 2026 року поступове вилучення торкнулося банкнот номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 грн зразків 2003-2007 років (третього покоління). Їх планують замінити на купюри четвертого покоління, які характеризуються сучасними елементами захисту.

Цими номіналами перестали поповнювати готівковий обіг і видавати в касах банків:

  • 1 та 2 грн — з 1 жовтня 2020 року;
  • 5, 10, 20 і 100 грн — з 1 січня 2023 року;
  • 20 та 200 грн — з 1 листопада 2024 року;
  • 500 грн — з 1 серпня 2024 року.

"Наразі в обігу переважають банкноти четвертого (найсучаснішого) покоління та третього (поступово вилучаються). Банкноти першого та другого покоління (випущені до 2003 року) перестали бути засобом платежу", — розповіли в НБУ.

Які купюри вилучили з обігу

Деякі старі банкноти повністю втратили платоспроможність в Україні, ними більше не можна користуватися в розрахункових операціях. Станом на 1 жовтня 2020 року засобами платежу перестали бути купюри номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 грн зразків до 2003 року випуску.

Якщо у громадян залишилися такі гроші, їх можна замінити на придатні до використання. Потрібно звернутися в Національний банк чи уповноважені фінансові установи. Кінцевий термін — до завершення воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 календарних днів після його скасування.

Загалом процес поступової заміни передбачає, що банки припиняють видачу коштів із кас за всіма видами фінансових операцій, а НБУ перестає поповнювати купюрами інкасаторські компанії, фірми з оброблення готівки та інші фінустанови.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям варто брати в подорож до ЄС банківські карти MasterCard, а не Visa, інакше доведеться стикнутися з подвійною конвертацією при розрахунках в євро. Все залежить від платіжної системи.

Також ми писали, що буде з курсом долара і євро в другій половині лютого 2026 року. Ситуація відносно стабілізувалася, а висхідний тренд загальмувався, однак дорожчання валюти не уникнути.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
