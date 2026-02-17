НБУ хочет заменить купюры гривны — какие деньги скоро изымут и что делать украинцам

Купюра 100 грн в руке. Фото: УНИАН

Национальный банк постепенно выводит из обращения не только старые монеты, но и бумажные купюры национальной валюты. Некоторые номиналы давних лет выпуска уже полностью изъяли из наличного потребления, а часть недавно начали заменять на более современные и защищенные банкноты четвертого поколения.

Какие именно купюры гривны НБУ планирует полностью заменить, читайте на Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт регулятора.

Какие купюры изымает НБУ

Процесс происходит постепенно и никак не влияет на платежные операции украинцев. Изъятие из обращения означает, что определенное время наличность будет оставаться действительным платежным средством, пока все купюры старого образца не заменят на новые. Гражданам дополнительно делать ничего не нужно, специально обменивать деньги тоже не надо.

По состоянию на февраль 2026 года постепенное изъятие коснулось банкнот номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 грн образцов 2003-2007 годов (третьего поколения). Их планируют заменить на купюры четвертого поколения, которые характеризуются современными элементами защиты.

Этими номиналами перестали пополнять наличное обращение и выдавать в кассах банков:

1 и 2 грн — с 1 октября 2020 года;

5, 10, 20 и 100 грн — с 1 января 2023 года;

20 и 200 грн — с 1 ноября 2024 года;

500 грн — с 1 августа 2024 года.

"Сейчас в обращении преобладают банкноты четвертого (самого современного) поколения и третьего (постепенно изымаются). Банкноты первого и второго поколения (выпущенные до 2003 года) перестали быть средством платежа", — рассказали в НБУ.

Какие купюры изъяли из обращения

Некоторые старые банкноты полностью утратили платежеспособность в Украине, ими больше нельзя пользоваться в расчетных операциях. По состоянию на 1 октября 2020 года средствами платежа перестали быть купюры номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн образцов до 2003 года выпуска.

Если у граждан остались такие деньги, их можно заменить на пригодные к использованию. Нужно обратиться в Национальный банк или уполномоченные финансовые учреждения. Конечный срок — до завершения военного положения в Украине и в течение следующих 90 календарных дней после его отмены.

В целом процесс постепенной замены предусматривает, что банки прекращают выдачу денег из касс по всем видам финансовых операций, а НБУ перестает пополнять купюрами инкассаторские компании, фирмы по обработке наличности и другие финучреждения.

