Курс доллара и евро в Украине — что готовит валютному рынку новая неделя

Вывеска пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Чтобы не терять деньги при обмене валюты, украинцы тщательно следят за рынком и планируют финансовые операции в соответствии с потенциальными курсовыми колебаниями. Доллар и евро в феврале сошли с восходящего тренда, зафиксировавшись в стабильном диапазоне показателей. В ближайшее время не предвидится глобальных сдвигов, которые могли бы повлиять на официальные курсы валют.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом доллара и евро на следующей неделе, в период с 16 по 22 февраля.

Чего ждать от курса доллара

В течение двух недель февраля 2026 года официальный курс гривны к доллару находился в пределах 42,81-43,19 грн/долл. Относительно небольшой спред между минимальным и максимальным значением объясняется затормаживанием девальвации гривны. Неожиданная стремительность этого процесса в январе негативно поразила украинцев.

"Национальный банк ускорил девальвацию, чтобы улучшить поступления в бюджет за счет западной помощи. Но она остановится, ведь если надо выйти на 45,70 грн/долл. на конец 2026 года, то подобные темпы слишком быстрые", — отметил доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Действительно, февраль демонстрирует изменение настроений участников валютного рынка — происходит сезонное увеличение предложения, благодаря чему официальный курс удерживается на умеренном уровне. Если в ближайшее время не произойдет чего-то чрезвычайного, а это маловероятно, то на следующей неделе американская валюта будет стоить около 42,90-43,50 грн/долл. на наличном рынке.

Что будет с курсом евро

Традиционно стоит напомнить, что официальный курс гривны к евро формируется не Национальным банком. Показатели зависят от соотношения в главной валютной паре: по состоянию на 13 февраля 2026 года имеем небольшое ослабление до 1,19 долл./евро.

"Нет причин считать, что евро стремительно подешевеет, учитывая обострение отношений между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом. Товары из ЕС уже стоят дороже по сравнению с американскими, они становятся менее конкурентными", — уточнил Плотников.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Это значит, что Европейскому центральному банку придется вмешаться и даже искусственно сдержать восходящий тренд, дабы исправить ситуацию. Пока для этого нет оснований, так как курс не превысил 1,20 долл./евро. В Украине валюта держится в диапазоне 50,76-51,25 грн/евро.

Учитывая отсутствие каких-либо сдвигов и даже намеков на потенциальные экономические шоки, можно предположить, что на следующей неделе сохранится умеренная копеечная динамика. Официальный курс может немного упасть или подняться, если доллар в паре усилится/ослабится, но не пересечет психологический рубеж 52 грн/евро.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, если украинцы хотят обменять небольшую сумму, до 10 000 грн, они могут вложить наличные в доллары и евро. Достаточно купить 100 долларов и 100 евро, диверсифицировав валютный портфель.

Также мы писали, что Россия хочет вернуть расчеты в долларах. Для этого были разработаны предложения масштабного экономического сотрудничества с США после завершения полномасштабной войны в Украине.