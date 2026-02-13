Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Курс доллара и евро перед весенней лихорадкой — чего ждать украинцам

Курс доллара и евро перед весенней лихорадкой — чего ждать украинцам

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 18:35
Курс доллара и евро в Украине — что готовит валютному рынку новая неделя
Вывеска пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Чтобы не терять деньги при обмене валюты, украинцы тщательно следят за рынком и планируют финансовые операции в соответствии с потенциальными курсовыми колебаниями. Доллар и евро в феврале сошли с восходящего тренда, зафиксировавшись в стабильном диапазоне показателей. В ближайшее время не предвидится глобальных сдвигов, которые могли бы повлиять на официальные курсы валют.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом доллара и евро на следующей неделе, в период с 16 по 22 февраля.

Реклама
Читайте также:

Чего ждать от курса доллара

В течение двух недель февраля 2026 года официальный курс гривны к доллару находился в пределах 42,81-43,19 грн/долл. Относительно небольшой спред между минимальным и максимальным значением объясняется затормаживанием девальвации гривны. Неожиданная стремительность этого процесса в январе негативно поразила украинцев.

"Национальный банк ускорил девальвацию, чтобы улучшить поступления в бюджет за счет западной помощи. Но она остановится, ведь если надо выйти на 45,70 грн/долл. на конец 2026 года, то подобные темпы слишком быстрые", — отметил доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

Курс доллара и евро перед весенней лихорадкой — чего ждать украинцам - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Действительно, февраль демонстрирует изменение настроений участников валютного рынка — происходит сезонное увеличение предложения, благодаря чему официальный курс удерживается на умеренном уровне. Если в ближайшее время не произойдет чего-то чрезвычайного, а это маловероятно, то на следующей неделе американская валюта будет стоить около 42,90-43,50 грн/долл. на наличном рынке.

Что будет с курсом евро

Традиционно стоит напомнить, что официальный курс гривны к евро формируется не Национальным банком. Показатели зависят от соотношения в главной валютной паре: по состоянию на 13 февраля 2026 года имеем небольшое ослабление до 1,19 долл./евро.

"Нет причин считать, что евро стремительно подешевеет, учитывая обострение отношений между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом. Товары из ЕС уже стоят дороже по сравнению с американскими, они становятся менее конкурентными", — уточнил Плотников.

Курс доллара и евро перед весенней лихорадкой — чего ждать украинцам - фото 2
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Это значит, что Европейскому центральному банку придется вмешаться и даже искусственно сдержать восходящий тренд, дабы исправить ситуацию. Пока для этого нет оснований, так как курс не превысил 1,20 долл./евро. В Украине валюта держится в диапазоне 50,76-51,25 грн/евро.

Учитывая отсутствие каких-либо сдвигов и даже намеков на потенциальные экономические шоки, можно предположить, что на следующей неделе сохранится умеренная копеечная динамика. Официальный курс может немного упасть или подняться, если доллар в паре усилится/ослабится, но не пересечет психологический рубеж 52 грн/евро.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, если украинцы хотят обменять небольшую сумму, до 10 000 грн, они могут вложить наличные в доллары и евро. Достаточно купить 100 долларов и 100 евро, диверсифицировав валютный портфель.

Также мы писали, что Россия хочет вернуть расчеты в долларах. Для этого были разработаны предложения масштабного экономического сотрудничества с США после завершения полномасштабной войны в Украине.

курс валют курс доллара курс евро валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации