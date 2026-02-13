Видео
Главная Экономика Долларовая система может вернуться в РФ — что замыслили в Кремле

Долларовая система может вернуться в РФ — что замыслили в Кремле

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 14:05
Россия может вернуть расчеты в долларах — что РФ неожиданно предложила США
Долларовая купюра. Фото: НБУ/Flickr

В России рассматривают вариант видоизменения операций с деньгами — возвращение к расчетам в долларах. Руководство РФ разработало предложение для администрации президента США Дональда Трампа по масштабному экономическому партнерству.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

Курс на дедолларизацию в России

Годами Владимир Путин продвигал так называемый "курс на дедолларизацию", чтобы уменьшить финансовую зависимость от американской денежной системы, взамен сблизившись с Китаем. Однако стало известно, что в России хотят найти точки соприкосновения с США в вопросе экономического партнерства.

Для этого было разработано предложение, которое включает несколько различных направлений потенциального сотрудничества после завершения войны в Украине. Одно из самых главных — возвращение РФ к расчетам в американской валюте. Если это произойдет, Россия сможет стабилизировать свой платежный баланс и "подлатать дыру" в экономике.

Направления сотрудничества США и РФ

Кроме вопроса валютных расчетов, документ содержит предложения сотрудничества в других сферах, которые сейчас страдают от западных санкций. Например:

  • долгосрочные контракты на модернизацию российского авиапарка с участием Соединенных Штатов Америки;
  • добыча металлов, в частности лития, меди, никеля и платины;
  • совместное проектирование в атомной сфере, особенно по обеспечению питанием центров обработки данных ИИ;
  • льготные условия для возвращения американских брендов на внутренний рынок РФ;
  • продвижение ископаемого топлива вместо "зеленых технологий", на что нацелены Китай и Европа.

Пока трудно сказать, заинтересуется ли администрация Трампа этими предложениями, ведь сотрудничество с РФ может испортить и без того натянутые отношения с европейскими партнерами. С другой стороны, для Путина "заигрывание" с США может стоить теплых отношений с Пекином, который остается главным спонсором изолированной от половины мира российской экономики.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в ближайшее время курс доллара в Украине не пересечет психологический рубеж 44 грн/долл. Стремительная девальвация гривны остановилась, далее валютный рынок будет сохранять позиции на стабильном уровне.

Также мы писали, где украинцам выгоднее покупать иностранную валюту в 2026 году. Банки предлагают клиентам гарантию безопасности и легальности, зато обменники часто устанавливают лучшие наличные курсы.

Инна Диденко - Редактор экономических новостей
Автор:
Инна Диденко
