Россия может вернуть расчеты в долларах — что РФ неожиданно предложила США

Долларовая купюра. Фото: НБУ/Flickr

В России рассматривают вариант видоизменения операций с деньгами — возвращение к расчетам в долларах. Руководство РФ разработало предложение для администрации президента США Дональда Трампа по масштабному экономическому партнерству.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Курс на дедолларизацию в России

Годами Владимир Путин продвигал так называемый "курс на дедолларизацию", чтобы уменьшить финансовую зависимость от американской денежной системы, взамен сблизившись с Китаем. Однако стало известно, что в России хотят найти точки соприкосновения с США в вопросе экономического партнерства.

Для этого было разработано предложение, которое включает несколько различных направлений потенциального сотрудничества после завершения войны в Украине. Одно из самых главных — возвращение РФ к расчетам в американской валюте. Если это произойдет, Россия сможет стабилизировать свой платежный баланс и "подлатать дыру" в экономике.

Направления сотрудничества США и РФ

Кроме вопроса валютных расчетов, документ содержит предложения сотрудничества в других сферах, которые сейчас страдают от западных санкций. Например:

долгосрочные контракты на модернизацию российского авиапарка с участием Соединенных Штатов Америки;

добыча металлов, в частности лития, меди, никеля и платины;

совместное проектирование в атомной сфере, особенно по обеспечению питанием центров обработки данных ИИ;

льготные условия для возвращения американских брендов на внутренний рынок РФ;

продвижение ископаемого топлива вместо "зеленых технологий", на что нацелены Китай и Европа.

Пока трудно сказать, заинтересуется ли администрация Трампа этими предложениями, ведь сотрудничество с РФ может испортить и без того натянутые отношения с европейскими партнерами. С другой стороны, для Путина "заигрывание" с США может стоить теплых отношений с Пекином, который остается главным спонсором изолированной от половины мира российской экономики.

Напомним, в ближайшее время курс доллара в Украине не пересечет психологический рубеж 44 грн/долл. Стремительная девальвация гривны остановилась, далее валютный рынок будет сохранять позиции на стабильном уровне.

Также мы писали, где украинцам выгоднее покупать иностранную валюту в 2026 году. Банки предлагают клиентам гарантию безопасности и легальности, зато обменники часто устанавливают лучшие наличные курсы.