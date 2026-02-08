Видео
Главная Экономика Выгодная покупка валюты — что будет с курсом доллара в ближайшее время

Выгодная покупка валюты — что будет с курсом доллара в ближайшее время

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 08:10
Официальный курс доллара в Украине — будет ли валюта дешеветь в ближайшее время
Пункт продажи валюты. Фото: Новини.LIVE

Чтобы выгодно совершать валютно-обменные операции, нужно следить за динамикой курса доллара и евро. В течение первой недели февраля 2026 года американская валюта немного дорожала, однако в ближайшее время можно ожидать стабилизации на рынке.

Об этом рассказал в комментарии Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

Читайте также:

Что будет с курсом доллара

Минимальный показатель официального курса гривны к доллару в феврале зафиксировался на уровне 42,81 грн/долл., максимальный — на 43,19 грн/долл. Это свидетельствует о торможении восходящего тренда, то есть приостановлении девальвации национальной валюты, как и предсказывал эксперт. По его словам, на следующей неделе доллар не будет стремительно дорожать.

"Что касается доллара в Украине, то ситуация полностью соответствует тем причинам и последствиям, которые лежат на поверхности: не хватает средств для покрытия дефицита государственного бюджета. Это попытка конвертировать западную помощь по более выгодному курсу", — уточнил Плотников.

Выгодная покупка валюты — что будет с курсом доллара в ближайшее время - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Плюс стоит принять во внимание, что в государственный бюджет заложили среднегодовой курс 45,70 грн/долл. — именно к этому показателю Национальный банк будет направлять официальный курс в течение следующих месяцев. Однако в период 7-15 февраля он не пересечет психологическую границу 44 грн/долл., а останется в диапазоне 42,50-43,40 грн/долл.

Где не стоит покупать валюту

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у финансиста Богдана Яремчика, куда украинцам не стоит идти для совершения валютно-обменных операций. Покупать и продавать иностранные купюры довольно опасно на черном рынке, то есть "с рук" у частных лиц.

"Любые операции на нелегальном рынке несут риск как финансовых потерь, так и юридических последствий. Часто на крючок мошенников попадают жадные люди, которые не хотят переплачивать, особенно если речь идет о крупных суммах", — подчеркнул эксперт.

По его словам, только банки и частично обменники дают гарантию безопасной, легальной сделки. Но если другого варианта нет, украинцы могут минимизировать опасность мошенничества. При обмене долларов надо избегать предложений с очень низким курсом и непроверенных точек продажи. Плюс необходимо проверять подлинность купюр на месте, сразу после получения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам грозит тюрьма за некоторые финансовые операции. Уголовная ответственность в 2026 году ждет за фальсификацию валюты, отмывание доходов и нецелевое использование бюджетных средств.

Также мы писали, можно ли обменять доллары с потертостями и пятнами в 2026 году. Если повреждения небольшие, продажа остается доступной, но признаки сильного износа ее делают невозможной.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
