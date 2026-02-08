Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Вигідна купівля валюти — що буде з курсом долара найближчим часом

Вигідна купівля валюти — що буде з курсом долара найближчим часом

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 08:10
Офіційний курс долара в Україні — чи буде валюта дешевшати найближчим часом
Пункт продажу валюти. Фото: Новини.LIVE

Щоб вигідно здійснювати валютно-обмінні операції, варто стежити за динамікою курсу долара і євро. Протягом першого тижня лютого 2026 року американська валюта трохи дорожчала, однак найближчим часом можна очікувати стабілізації на ринку.

Про це розповів у коментарі Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Реклама
Читайте також:

Що буде з курсом долара

Мінімальний показник офіційного курсу гривні до долара в лютому зафіксувався на рівні 42,81 грн/дол., максимальний — на 43,19 грн/дол. Це свідчить про гальмування висхідного тренду, тобто призупинення девальвації національної валюти, як і передбачав експерт. За його словами, наступного тижня долар не буде стрімко дорожчати.

"Що стосується долара в Україні, то ситуація повністю відповідає тим причинам і наслідкам, які лежать на поверхні: не вистачає коштів для покриття дефіциту державного бюджету. Це спроба конвертувати західну допомогу по більш вигідному курсу", — уточнив Плотніков.

Вигідна купівля валюти — що буде з курсом долара найближчим часом - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Плюс варто взяти до уваги, що в державний бюджет заклали середньорічний курс 45,70 грн/дол. — саме до цього показника Національний банк буде скеровувати офіційний курс протягом наступних місяців. Однак у період 7-15 лютого він не перетне психологічну межу 44 грн/дол., а залишиться в діапазоні 42,50-43,40 грн/дол.

Де не варто купувати валюту

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у фінансиста Богдана Яремчика, куди українцям не варто йти для здійснення валютно-обмінних операцій. Купувати і продавати іноземні купюри доволі небезпечно на чорному ринку, тобто "з рук" у приватних осіб.

"Будь-які операції на нелегальному ринку несуть ризик як фінансових втрат, так і юридичних наслідків. Часто на гачок шахраїв потрапляють жадібні люди, які не хочуть переплачувати, особливо якщо мова йде про великі суми", — наголосив експерт.

За його словами, тільки банки і частково обмінники дають гарантію безпечної, легальної угоди. Але якщо іншого варіанту немає, українці можуть мінімізувати небезпеку шахрайства. Під час обміну доларів треба уникати пропозицій з дуже низьким курсом і неперевірених точок продажу. Плюс необхідно перевіряти справжність купюр на місці, одразу після отримання.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям загрожує в’язниця за деякі фінансові операції. Кримінальна відповідальність у 2026 році чекає за фальсифікацію валюти, відмивання доходів і нецільове використання бюджетних коштів.  

Також ми писали, чи можна обміняти долари з потертостями та плямами у 2026 році. Якщо пошкодження невеликі, продаж залишається доступним, але ознаки сильного зношення його унеможливлюють.

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації