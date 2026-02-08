Офіційний курс долара в Україні — чи буде валюта дешевшати найближчим часом

Пункт продажу валюти. Фото: Новини.LIVE

Щоб вигідно здійснювати валютно-обмінні операції, варто стежити за динамікою курсу долара і євро. Протягом першого тижня лютого 2026 року американська валюта трохи дорожчала, однак найближчим часом можна очікувати стабілізації на ринку.

Про це розповів у коментарі Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Реклама

Читайте також:

Що буде з курсом долара

Мінімальний показник офіційного курсу гривні до долара в лютому зафіксувався на рівні 42,81 грн/дол., максимальний — на 43,19 грн/дол. Це свідчить про гальмування висхідного тренду, тобто призупинення девальвації національної валюти, як і передбачав експерт. За його словами, наступного тижня долар не буде стрімко дорожчати.

"Що стосується долара в Україні, то ситуація повністю відповідає тим причинам і наслідкам, які лежать на поверхні: не вистачає коштів для покриття дефіциту державного бюджету. Це спроба конвертувати західну допомогу по більш вигідному курсу", — уточнив Плотніков.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Плюс варто взяти до уваги, що в державний бюджет заклали середньорічний курс 45,70 грн/дол. — саме до цього показника Національний банк буде скеровувати офіційний курс протягом наступних місяців. Однак у період 7-15 лютого він не перетне психологічну межу 44 грн/дол., а залишиться в діапазоні 42,50-43,40 грн/дол.

Де не варто купувати валюту

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у фінансиста Богдана Яремчика, куди українцям не варто йти для здійснення валютно-обмінних операцій. Купувати і продавати іноземні купюри доволі небезпечно на чорному ринку, тобто "з рук" у приватних осіб.

"Будь-які операції на нелегальному ринку несуть ризик як фінансових втрат, так і юридичних наслідків. Часто на гачок шахраїв потрапляють жадібні люди, які не хочуть переплачувати, особливо якщо мова йде про великі суми", — наголосив експерт.

За його словами, тільки банки і частково обмінники дають гарантію безпечної, легальної угоди. Але якщо іншого варіанту немає, українці можуть мінімізувати небезпеку шахрайства. Під час обміну доларів треба уникати пропозицій з дуже низьким курсом і неперевірених точок продажу. Плюс необхідно перевіряти справжність купюр на місці, одразу після отримання.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям загрожує в’язниця за деякі фінансові операції. Кримінальна відповідальність у 2026 році чекає за фальсифікацію валюти, відмивання доходів і нецільове використання бюджетних коштів.

Також ми писали, чи можна обміняти долари з потертостями та плямами у 2026 році. Якщо пошкодження невеликі, продаж залишається доступним, але ознаки сильного зношення його унеможливлюють.