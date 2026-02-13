Росія може повернути розрахунки в доларах — що РФ несподівано запропонувала США

Доларова купюра. Фото: НБУ/Flickr

В Росії розглядають варіант видозмінення операцій з грошима — повернення до розрахунків у доларах. Керівництво РФ розробило пропозицію для адміністрації президента США Дональда Трампа щодо масштабного економічного партнерства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

Курс на дедоларизацію в Росії

Роками Володимир Путін просував так званий "курс на дедоларизацію", аби зменшити фінансову залежність від американської грошової системи, натомість зблизившись з Китаєм. Однак стало відомо, що в Росії хочуть знайти точки дотику зі США в питанні економічного партнерства.

Для цього було розроблено пропозицію, яка включає кілька різних напрямів потенційної співпраці після завершення війни в Україні. Один із найголовніших — повернення РФ до розрахунків в американській валюті. Якщо це станеться, Росія зможе стабілізувати свій платіжний баланс і "підлатати діру" в економіці.

Напрями співпраці США та РФ

Окрім питання валютних розрахунків, документ містить пропозиції співпраці в інших сферах, які нині страждають від західних санкцій. Наприклад:

довгострокові контракти на модернізацію російського авіапарку за участю Сполучених Штатів Америки;

видобуток металів, зокрема літію, міді, нікелю і платини;

спільне проєктування в атомній сфері, особливо щодо забезпечення живленням центрів обробки даних ШІ;

пільгові умови для повернення американських брендів на внутрішній ринок РФ;

просування викопного палива замість "зелених технологій", на що націлені Китай та Європа.

Наразі важко сказати, чи зацікавиться адміністрація Трампа цими пропозиціями, адже співпраця з РФ може зіпсувати і без того натягнуті відносини з європейськими партнерами. З іншого боку, для Путіна "загравання" зі США може коштувати теплих стосунків з Пекіном, який залишається головним спонсором ізольованої від половини світу російської економіки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найближчим часом курс долара в Україні не перетне психологічний рубіж 44 грн/дол. Стрімка девальвація гривні зупинилася, далі валютний ринок буде зберігати позиції на стабільному рівні.

Також ми писали, де українцям вигідніше купувати іноземну валюту у 2026 році. Банки пропонують клієнтам гарантію безпеки та легальності, натомість обмінники часто встановлюють кращі готівкові курси.