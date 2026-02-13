Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Доларова система може повернутися в РФ — що замислили в Кремлі

Доларова система може повернутися в РФ — що замислили в Кремлі

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 14:05
Росія може повернути розрахунки в доларах — що РФ несподівано запропонувала США
Доларова купюра. Фото: НБУ/Flickr

В Росії розглядають варіант видозмінення операцій з грошима — повернення до розрахунків у доларах. Керівництво РФ розробило пропозицію для адміністрації президента США Дональда Трампа щодо масштабного економічного партнерства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

Реклама
Читайте також:

Курс на дедоларизацію в Росії

Роками Володимир Путін просував так званий "курс на дедоларизацію", аби зменшити фінансову залежність від американської грошової системи, натомість зблизившись з Китаєм. Однак стало відомо, що в Росії хочуть знайти точки дотику зі США в питанні економічного партнерства.

Для цього було розроблено пропозицію, яка включає кілька різних напрямів потенційної співпраці після завершення війни в Україні. Один із найголовніших — повернення РФ до розрахунків в американській валюті. Якщо це станеться, Росія зможе стабілізувати свій платіжний баланс і "підлатати діру" в економіці.

Напрями співпраці США та РФ

Окрім питання валютних розрахунків, документ містить пропозиції співпраці в інших сферах, які нині страждають від західних санкцій. Наприклад:

  • довгострокові контракти на модернізацію російського авіапарку за участю Сполучених Штатів Америки;
  • видобуток металів, зокрема літію, міді, нікелю і платини;
  • спільне проєктування в атомній сфері, особливо щодо забезпечення живленням центрів обробки даних ШІ;
  • пільгові умови для повернення американських брендів на внутрішній ринок РФ;
  • просування викопного палива замість "зелених технологій", на що націлені Китай та Європа.

Наразі важко сказати, чи зацікавиться адміністрація Трампа цими пропозиціями, адже співпраця з РФ може зіпсувати і без того натягнуті відносини з європейськими партнерами. З іншого боку, для Путіна "загравання" зі США може коштувати теплих стосунків з Пекіном, який залишається головним спонсором ізольованої від половини світу російської економіки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найближчим часом курс долара в Україні не перетне психологічний рубіж 44 грн/дол. Стрімка девальвація гривні зупинилася, далі валютний ринок буде зберігати позиції на стабільному рівні.

Також ми писали, де українцям вигідніше купувати іноземну валюту у 2026 році. Банки пропонують клієнтам гарантію безпеки та легальності, натомість обмінники часто встановлюють кращі готівкові курси.

США долар економіка валюта Росія
Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації