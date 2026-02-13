Курс долара та євро в Україні — що готує валютному ринку новий тиждень

Вивіска пункта обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Щоб не втрачати гроші при обміні валюти, українці ретельно слідкують за ринком і планують фінансові операції відповідно до потенційних курсових коливань. Долар і євро в лютому зійшли з висхідного тренду, зафіксувавшись у стабільному діапазоні показників. Найближчим часом не передбачається глобальних зрушень, які могли би вплинути на офіційні курси валют.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсом долара і євро наступного тижня, в період з 16 по 22 лютого.

Чого чекати від курсу долара

Протягом двох тижнів лютого 2026 року офіційний курс гривні до долара перебував у межах 42,81-43,19 грн/дол. Відносно невеликий спред між мінімальним і максимальним значенням пояснюється загальмування девальвації гривні. Несподівана стрімкість цього процесу в січні негативно вразила українців.

"Національний банк пришвидшив девальвацію, аби покращити надходження до бюджету за рахунок західної допомоги. Але вона зупиниться, бо якщо треба вийти на 45,70 грн/дол. на кінець 2026 року, то подібні темпи надто швидкі", — зауважив доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі Новини.LIVE.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Дійсно, лютий демонструє зміну настроїв учасників валютного ринку — відбувається сезонне збільшення пропозиції, завдяки чому офіційний курс втримується на помірному рівні. Якщо найближчим часом не станеться чогось надзвичайного, а це малоймовірно, то наступного тижня американська валюта коштуватиме близько 42,90-43,50 грн/дол. на готівковому ринку.

Що буде з курсом євро

Традиційно варто нагадати, що офіційний курс гривні до євро формується не Національним банком. Показники залежать від співвідношення у головній валютній парі: станом на 13 лютого 2026 року маємо невелике послаблення до 1,19 дол./євро.

"Немає причин вважати, що євро стрімко подешевшає, враховуючи загострення відносин між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом. Товари з ЄС вже коштують дорожче порівняно з американськими, вони стають менш конкурентними", — уточнив Плотніков.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Це означає, що Європейському центральному банку доведеться втрутитися і навіть штучно стримати висхідний тренд, аби виправити ситуацію. Поки для цього немає підстав, бо курс не перевищив 1,20 дол./євро. В Україні валюта тримається в діапазоні 50,76-51,25 грн/євро.

Враховуючи відсутність якихось зрушень і навіть натяків на потенційні економічні шоки, можна припустити, що наступного тижня збережеться помірна копійчана динаміка. Офіційний курс може трохи впасти або піднятися, якщо долар у парі посилиться/послабиться, але не перетне психологічну межу 52 грн/євро.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, якщо українці хочуть обміняти невелику суму, до 10 000 грн, вони можуть вкласти готівку в долари та євро. Вистачить купити 100 доларів і 100 євро, диверсифікувавши валютний портфель.

Також ми писали, що Росія хоче повернути розрахунки в доларах. Для цього було розроблено пропозиції масштабної економічної співпраці зі США після завершення повномасштабної війни в Україні.