НБУ замінить старі купюри гривні монетами — до чого готуватися з 2 березня

Деякі купюри в гаманці втратять статус платіжного засобу в березні. Фото: УНІАН

Українці не зможуть використати купюри гривні з 2 березня 2026 року. Йдеться про конкретні номінали давніх років емісії. За інформацією Національного банку, вони втратять платоспроможність та будуть вилучені з готівкового обігу.

Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Які купюри вилучать з обігу

Оновлення готівкової маси — це традиційна процедура, яку регулює Національний банк України. Коли купюри стають застарілими і незручними у використанні, вони перестають бути засобами платежу. З 2 березня 2026 року це чекає на банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 років.

Вилучення з обігу означає, що паперові гроші не можна буде:

застосувати в розрахунках;

здати в магазин чи фінансову установу для оплати товарів/послуг і здійснення платіжних операцій.

Ці купюри замінять монетами відповідних номіналів. Якщо громадяни мають гривні старого зразка, то можуть використати їх до початку березня чи обміняти на дійсні банкноти/монети без стягнення плати. Гроші прийматимуть:

упродовж року — до 26 лютого 2027 року включно — у відділеннях усіх банків України;

протягом трьох років — до 28 лютого 2029 року включно — в уповноважених фінустановах (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ);

безстроково — в НБУ.

"Перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами вже звичний для громадян, він не створює для них незручностей, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам", — уточнив регулятор.

НБУ вилучить з обігу старі купюри гривні та замінить монетами. Фото: скриншот/НБУ

Чому гроші втрачають платоспроможність

Всі банкноти і монети мають період експлуатації. Після багатьох років використання грошова маса зношується/пошкоджується, а зручність використання в розрахунках зменшується через інфляцію. Зокрема купюри номіналами 1, 2, 5 та 10 грн майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі станом на 2026 рік.

Переваги вилучення готівки з обігу включають:

підвищення якості обігових грошей;

покращення зручності розрахункових операцій для населення та бізнесу;

зменшення витрат держави на оброблення, транспортування, зберігання та обіг застарілих банкнот.

Станом на лютий 2026 року повністю втратили статус платіжного засобу купюри номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 грн зразків до 2003 року випуску. Плюс триває вилучення з обігу банкнот 1 та 2 грн — з 1 жовтня 2020 року; 5, 10, 20 і 100 грн — з 1 січня 2023 року; 20 та 200 грн — з 1 листопада 2024 року; 500 грн — з 1 серпня 2024 року.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям важко обміняти долари старого зразка. Йдеться про випуск 1996 року. Ці купюри складно перевірити на справжність через відсутність інфрачервоної нитки, тому обмінники відмовляються їм приймати.

Також ми писали, що Національний банк планує випустити срібну монету 999-ї проби під назвою "Великодня радість. Писанка" у квітні 2026 року. Її номінал — 10 грн, а маса дорогоцінного металу — 31,1 г.