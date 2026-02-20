Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка НБУ вилучить ці купюри з обігу — без чого залишаться українці з 2 березня

НБУ вилучить ці купюри з обігу — без чого залишаться українці з 2 березня

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 17:12
НБУ замінить старі купюри гривні монетами — до чого готуватися з 2 березня
Деякі купюри в гаманці втратять статус платіжного засобу в березні. Фото: УНІАН

Українці не зможуть використати купюри гривні з 2 березня 2026 року. Йдеться про конкретні номінали давніх років емісії. За інформацією Національного банку, вони втратять платоспроможність та будуть вилучені з готівкового обігу.

Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Реклама
Читайте також:

Які купюри вилучать з обігу

Оновлення готівкової маси — це традиційна процедура, яку регулює Національний банк України. Коли купюри стають застарілими і незручними у використанні, вони перестають бути засобами платежу. З 2 березня 2026 року це чекає на банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 років.

Реклама

Вилучення з обігу означає, що паперові гроші не можна буде:

  • застосувати в розрахунках;
  • здати в магазин чи фінансову установу для оплати товарів/послуг і здійснення платіжних операцій.

Ці купюри замінять монетами відповідних номіналів. Якщо громадяни мають гривні старого зразка, то можуть використати їх до початку березня чи обміняти на дійсні банкноти/монети без стягнення плати. Гроші прийматимуть:

Реклама
  • упродовж року — до 26 лютого 2027 року включно — у відділеннях усіх банків України;
  • протягом трьох років — до 28 лютого 2029 року включно — в уповноважених фінустановах (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ);
  • безстроково — в НБУ.

"Перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами вже звичний для громадян, він не створює для них незручностей, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам", — уточнив регулятор.

НБУ вилучить ці купюри з обігу — без чого залишаться українці з 2 березня - фото 1
НБУ вилучить з обігу старі купюри гривні та замінить монетами. Фото: скриншот/НБУ

Чому гроші втрачають платоспроможність

Всі банкноти і монети мають період експлуатації. Після багатьох років використання грошова маса зношується/пошкоджується, а зручність використання в розрахунках зменшується через інфляцію. Зокрема купюри номіналами 1, 2, 5 та 10 грн майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі станом на 2026 рік.

Реклама

Переваги вилучення готівки з обігу включають:

  • підвищення якості обігових грошей;
  • покращення зручності розрахункових операцій для населення та бізнесу;
  • зменшення витрат держави на оброблення, транспортування, зберігання та обіг застарілих банкнот.

Станом на лютий 2026 року повністю втратили статус платіжного засобу купюри номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 грн зразків до 2003 року випуску. Плюс триває вилучення з обігу банкнот 1 та 2 грн — з 1 жовтня 2020 року; 5, 10, 20 і 100 грн — з 1 січня 2023 року; 20 та 200 грн — з 1 листопада 2024 року; 500 грн — з 1 серпня 2024 року.

Реклама

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям важко обміняти долари старого зразка. Йдеться про випуск 1996 року. Ці купюри складно перевірити на справжність через відсутність інфрачервоної нитки, тому обмінники відмовляються їм приймати.

Також ми писали, що Національний банк планує випустити срібну монету 999-ї проби під назвою "Великодня радість. Писанка" у квітні 2026 року. Її номінал — 10 грн, а маса дорогоцінного металу — 31,1 г.

НБУ гроші монети банкнота купюра
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації