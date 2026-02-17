Відео
Головна Економіка НБУ готується до випуску нової 10-гривневої монети — що відомо

НБУ готується до випуску нової 10-гривневої монети — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 13:03
В Україні з'являться нові срібні 10 грн — коли випустять монету та що про неї відомо
Пам'ятні монети. Фото: УНІАН

Національний банк України оголосив про намір випустити нову колекційну монету. За попередньою інформацією, її введуть в обіг у квітні під назвою "Великодня радість. Писанка". Виріб буде виготовлений зі срібла найвищої — 999-ї проби.

Про те, коли випустять нову цінну монету та що про неї відомо, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на План випуску пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції на 2026 рік.

Читайте також:

Що відомо про нову колекційну монету

Монета буде присвячена святу Великодня, та стане частиною тематичної серії "Українська спадщина". Детальна інформація про новинку поки що обмежена. Відомо лише кілька ключових характеристик:

  • номінал — 10 гривень;
  • маса чистого срібла складе 31,1 грама;
  • максимальний тираж становитиме 15 тисяч екземплярів;
  • форма буде нестандартною — у вигляді овоїда (об’ємної яйцеподібної фігури).
Інформація про нову пам'ятну монету. Фото: Скриншот/НБУ

Чому колекціонери цінують пам’ятні монети

Загалом пам’ятні монети належать до особливої категорії грошових знаків, які не обмежуються лише функцією розрахунку. Вони виконують культурну та історичну роль, зберігаючи в собі символіку подій, дат і образів, тому сприймаються швидше як артефакти, ніж як звичайні гроші.

Для їх виготовлення можуть використовуватися: 

  • дорогоцінні метали — срібло або золото;
  • недорогоцінні матеріали (наприклад, мідно-нікелеві сплави).

Як правило, до таких виробів висувають високі вимоги. Значну увагу приділяють деталям оформлення та естетиці загального дизайну.

Обмежений тираж робить подібні монети більш привабливими для колекціонерів і інвесторів. З часом їхня ринкова ціна може суттєво зрости, адже вони переходять із розряду платіжних засобів у категорію культурних цінностей та інвестиційних активів.

Раніше ми писали, що Нацбанк постійно поповнює обіг новими грошима — випускає пам’ятні монети різної вартості, щоб підтримувати готівкову систему. Здебільшого вони мають невисоку ціну, але в спеціалізованих онлайн-магазинах можна натрапити на рідкісні екземпляри, які продаються за сотні тисяч гривень.

Також ми розповідали, що поки з’являються нові купюри й монети, старі поступово перетворюються на вигідний об’єкт для вкладень. Деякі з них, виготовлені багато років тому, сьогодні оцінюються в тисячі гривень.

НБУ гроші монети колекціонер копійки
Юлія Ляхова - Керівниця відділу економічних новин
Автор:
Юлія Ляхова
