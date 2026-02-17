В Україні з'являться нові срібні 10 грн — коли випустять монету та що про неї відомо

НБУ готується до випуску нової 10-гривневої монети — що відомо
Національний банк України оголосив про намір випустити нову колекційну монету. За попередньою інформацією, її введуть в обіг у квітні під назвою "Великодня радість. Писанка". Виріб буде виготовлений зі срібла найвищої — 999-ї проби.
Про те, коли випустять нову цінну монету та що про неї відомо, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на План випуску пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції на 2026 рік.
Що відомо про нову колекційну монету
Монета буде присвячена святу Великодня, та стане частиною тематичної серії "Українська спадщина". Детальна інформація про новинку поки що обмежена. Відомо лише кілька ключових характеристик:
- номінал — 10 гривень;
- маса чистого срібла складе 31,1 грама;
- максимальний тираж становитиме 15 тисяч екземплярів;
- форма буде нестандартною — у вигляді овоїда (об’ємної яйцеподібної фігури).
Чому колекціонери цінують пам’ятні монети
Загалом пам’ятні монети належать до особливої категорії грошових знаків, які не обмежуються лише функцією розрахунку. Вони виконують культурну та історичну роль, зберігаючи в собі символіку подій, дат і образів, тому сприймаються швидше як артефакти, ніж як звичайні гроші.
Для їх виготовлення можуть використовуватися:
- дорогоцінні метали — срібло або золото;
- недорогоцінні матеріали (наприклад, мідно-нікелеві сплави).
Як правило, до таких виробів висувають високі вимоги. Значну увагу приділяють деталям оформлення та естетиці загального дизайну.
Обмежений тираж робить подібні монети більш привабливими для колекціонерів і інвесторів. З часом їхня ринкова ціна може суттєво зрости, адже вони переходять із розряду платіжних засобів у категорію культурних цінностей та інвестиційних активів.
Раніше ми писали, що Нацбанк постійно поповнює обіг новими грошима — випускає пам’ятні монети різної вартості, щоб підтримувати готівкову систему. Здебільшого вони мають невисоку ціну, але в спеціалізованих онлайн-магазинах можна натрапити на рідкісні екземпляри, які продаються за сотні тисяч гривень.
Також ми розповідали, що поки з’являються нові купюри й монети, старі поступово перетворюються на вигідний об’єкт для вкладень. Деякі з них, виготовлені багато років тому, сьогодні оцінюються в тисячі гривень.
