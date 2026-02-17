В Украине появятся новые серебряные 10 грн — когда выпустят монету и что о ней известно

НБУ готовится к выпуску новой 10-гривневой монеты — что известно
Национальный банк Украины объявил о намерении выпустить новую коллекционную монету. По предварительной информации, ее введут в обращение в апреле под названием "Пасхальная радость. Писанка". Изделие будет изготовлено из серебра наивысшей — 999-й пробы.
О том, когда выпустят новую ценную монету и что о ней известно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на План выпуска памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции на 2026 год.
Что известно о новой коллекционной монете
Монета будет посвящена празднику Пасхи, и станет частью тематической серии "Украинское наследие". Подробная информация о новинке пока ограничена. Известно лишь несколько ключевых характеристик:
- номинал — 10 гривен;
- масса чистого серебра составит 31,1 грамма;
- максимальный тираж составит 15 тысяч экземпляров;
- форма будет нестандартной — в виде овойда (объемной яйцевидной фигуры).
Почему коллекционеры ценят памятные монеты
В целом памятные монеты относятся к особой категории денежных знаков, которые не ограничиваются только функцией расчета. Они выполняют культурную и историческую роль, сохраняя в себе символику событий, дат и образов, поэтому воспринимаются скорее как артефакты, чем как обычные деньги.
Для их изготовления могут использоваться:
- драгоценные металлы — серебро или золото;
- недрагоценные материалы (например, медно-никелевые сплавы).
Как правило, к таким изделиям предъявляют высокие требования. Значительное внимание уделяют деталям оформления и эстетике общего дизайна.
Ограниченный тираж делает подобные монеты более привлекательными для коллекционеров и инвесторов. Со временем их рыночная цена может существенно вырасти, ведь они переходят из разряда платежных средств в категорию культурных ценностей и инвестиционных активов.
Ранее мы писали, что Нацбанк постоянно пополняет оборот новыми деньгами — выпускает памятные монеты разной стоимости, чтобы поддерживать наличную систему. В основном они имеют невысокую цену, но в специализированных онлайн-магазинах можно встретить редкие экземпляры, которые продаются за сотни тысяч гривен.
Также мы рассказывали, что пока появляются новые купюры и монеты, старые постепенно превращаются в выгодный объект для вложений. Некоторые из них, изготовленные много лет назад, сегодня оцениваются в тысячи гривен.
Читайте Новини.LIVE!