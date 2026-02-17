Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика НБУ готовится к выпуску новой 10-гривневой монеты — что известно

НБУ готовится к выпуску новой 10-гривневой монеты — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 13:03
В Украине появятся новые серебряные 10 грн — когда выпустят монету и что о ней известно
Памятные монеты. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины объявил о намерении выпустить новую коллекционную монету. По предварительной информации, ее введут в обращение в апреле под названием "Пасхальная радость. Писанка". Изделие будет изготовлено из серебра наивысшей — 999-й пробы.

О том, когда выпустят новую ценную монету и что о ней известно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на План выпуска памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции на 2026 год.

Реклама
Читайте также:

Что известно о новой коллекционной монете

Монета будет посвящена празднику Пасхи, и станет частью тематической серии "Украинское наследие". Подробная информация о новинке пока ограничена. Известно лишь несколько ключевых характеристик:

  • номинал — 10 гривен;
  • масса чистого серебра составит 31,1 грамма;
  • максимальный тираж составит 15 тысяч экземпляров;
  • форма будет нестандартной — в виде овойда (объемной яйцевидной фигуры).
null
Информация о новой памятной монете. Фото: Скриншот/НБУ

Почему коллекционеры ценят памятные монеты

В целом памятные монеты относятся к особой категории денежных знаков, которые не ограничиваются только функцией расчета. Они выполняют культурную и историческую роль, сохраняя в себе символику событий, дат и образов, поэтому воспринимаются скорее как артефакты, чем как обычные деньги.

Для их изготовления могут использоваться:

  • драгоценные металлы — серебро или золото;
  • недрагоценные материалы (например, медно-никелевые сплавы).

Как правило, к таким изделиям предъявляют высокие требования. Значительное внимание уделяют деталям оформления и эстетике общего дизайна.

Ограниченный тираж делает подобные монеты более привлекательными для коллекционеров и инвесторов. Со временем их рыночная цена может существенно вырасти, ведь они переходят из разряда платежных средств в категорию культурных ценностей и инвестиционных активов.

Ранее мы писали, что Нацбанк постоянно пополняет оборот новыми деньгами — выпускает памятные монеты разной стоимости, чтобы поддерживать наличную систему. В основном они имеют невысокую цену, но в специализированных онлайн-магазинах можно встретить редкие экземпляры, которые продаются за сотни тысяч гривен.

Также мы рассказывали, что пока появляются новые купюры и монеты, старые постепенно превращаются в выгодный объект для вложений. Некоторые из них, изготовленные много лет назад, сегодня оцениваются в тысячи гривен.

Ваша пробная версия Premium закончилась

НБУ деньги монеты коллекционер копейки
Юлия Ляхова - Руководитель отдела экономических новостей
Автор:
Юлия Ляхова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации