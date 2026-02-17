В Украине появятся новые серебряные 10 грн — когда выпустят монету и что о ней известно

Памятные монеты. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины объявил о намерении выпустить новую коллекционную монету. По предварительной информации, ее введут в обращение в апреле под названием "Пасхальная радость. Писанка". Изделие будет изготовлено из серебра наивысшей — 999-й пробы.

О том, когда выпустят новую ценную монету и что о ней известно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на План выпуска памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции на 2026 год.

Что известно о новой коллекционной монете

Монета будет посвящена празднику Пасхи, и станет частью тематической серии "Украинское наследие". Подробная информация о новинке пока ограничена. Известно лишь несколько ключевых характеристик:

номинал — 10 гривен;

масса чистого серебра составит 31,1 грамма;

максимальный тираж составит 15 тысяч экземпляров;

форма будет нестандартной — в виде овойда (объемной яйцевидной фигуры).

Информация о новой памятной монете. Фото: Скриншот/НБУ

Почему коллекционеры ценят памятные монеты

В целом памятные монеты относятся к особой категории денежных знаков, которые не ограничиваются только функцией расчета. Они выполняют культурную и историческую роль, сохраняя в себе символику событий, дат и образов, поэтому воспринимаются скорее как артефакты, чем как обычные деньги.

Для их изготовления могут использоваться:

драгоценные металлы — серебро или золото;

недрагоценные материалы (например, медно-никелевые сплавы).

Как правило, к таким изделиям предъявляют высокие требования. Значительное внимание уделяют деталям оформления и эстетике общего дизайна.

Ограниченный тираж делает подобные монеты более привлекательными для коллекционеров и инвесторов. Со временем их рыночная цена может существенно вырасти, ведь они переходят из разряда платежных средств в категорию культурных ценностей и инвестиционных активов.

Ранее мы писали, что Нацбанк постоянно пополняет оборот новыми деньгами — выпускает памятные монеты разной стоимости, чтобы поддерживать наличную систему. В основном они имеют невысокую цену, но в специализированных онлайн-магазинах можно встретить редкие экземпляры, которые продаются за сотни тысяч гривен.

Также мы рассказывали, что пока появляются новые купюры и монеты, старые постепенно превращаются в выгодный объект для вложений. Некоторые из них, изготовленные много лет назад, сегодня оцениваются в тысячи гривен.