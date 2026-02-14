Заработок на монетах Украины — какие необычные копейки можно продать за тысячи гривен

Украинские монеты. Фото: УНИАН

Пока Национальный банк выпускает в наличное обращение новые деньги, старые монеты постепенно становятся инвестиционным активом. Некоторые металлические изделия, отчеканенные десятилетия назад, стоят тысячи гривен. Мы узнали, сколько украинцы смогут заработать на продаже нетипичных монет номиналом 1 гривна.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал "Монеты-ягодки".

Реклама

Читайте также:

Монеты стоимостью до 1000 грн

Украинцам нужно обратить внимание на монеты, выпущенные в 2014 году, с изображением князя Владимира Великого на аверсе. Стоимость доходит до 600 грн, но зависит от штампа и состояния металлического изделия. Их чеканили специально для коллекционного набора тиражом всего 10 000 экземпляров (разновидность 1БА1).

Почти аналогичная цена — до 500 грн в среднем — установлена для 1 гривны 2015 года, выпущенной специально к 70-летию Победы над нацизмом в Европе. Дизайн монет необычный: на аверсе изображена солдатская каска, цветки мака и надпись "70 лет Победы 1945-2015".

Монета номиналом 1 гривна 2015 года. Фото: Монеты-ягодки

Около 800 грн может принести монета 2016 года чеканки из набора "20 лет денежной реформе в Украине". Тиражей было два, они отличаются аверсами: на изделиях по 800 грн изобразили купюру с Владимиром Великим и монету 1 гривна. После введения в обращение НБУ продавал их всего по 35 грн.

Монета номиналом 1 гривна 2016 года. Фото: Монеты-ягодки

Дорогие монеты номиналом 1 гривна

В 2013 году Национальный банк выпустил тираж специально для коллекционного набора "15 лет монетному двору". Известно о существовании двух разновидностей:

1БА1 — "Владимир Великий";

2АЕ1 — "Каштаны".

Именно второй штамп способен принести владельцам от 2 000 до 2 500 грн. Обычно их продают в защитных капсулах или холдерах, такая упаковка может увеличить окончательную цену.

Монета номиналом 1 гривна 2013 года. Фото: Монеты-ягодки

А за монету номиналом 1 гривна 2022 года чеканки нумизматы готовы заплатить до 5 000 грн в среднем. Все из-за наличия заводского брака: поворота реверса на 180 градусов или двух одинаковых сторон. В 2023 году на онлайн-аукционе Violity изделие с двумя реверсами продали за 7 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Национальный банк Украины продает золотые памятные монеты за бешеные деньги. В онлайн-магазине нумизматической продукции изделия стоят по 250 000 грн. А купить можно не более шести штук.

Также мы писали, какие старые монеты номиналом 50 копеек могут принести владельцам большой доход по состоянию на 2026 год. Коллекционеры дадут за редкий штамп 3(1)Ваг до 5 000 грн в среднем.