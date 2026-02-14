Заробіток на монетах України — які незвичні копійки можна продати за тисячі гривень

Українські монети. Фото: УНІАН

Поки Національний банк випускає в готівковий обіг нові гроші, старі монети поступово стають інвестиційним активом. Деякі металеві вироби, карбовані десятиліття назад, коштують тисячі гривень. Ми дізналися, скільки українці зможуть заробити на продажу нетипових монет номіналом 1 гривня.

Монети вартістю до 1000 грн

Українцям варто звернути увагу на монети, випущені 2014 року, з зображенням князя Володимира Великого на аверсі. Вартість доходить до 600 грн, але залежить від штампу і стану металевого виробу. Їх карбували спеціально для колекційного набору тиражом лише 10 000 екземплярів (різновид 1БА1).

Майже аналогічна ціна — до 500 грн у середньому — встановлена для 1 гривні 2015 року, випущеної спеціально до 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі. Дизайн монет незвичайний: на аверсі зображено солдатську каску, квітки маку і напис "70 років Перемоги 1945-2015".

Близько 800 грн може принести монета 2016 року карбування з набору "20 років грошовій реформі в Україні". Тиражів було два, вони відрізняються аверсами: на виробах за 800 грн зобразили купюру з Володимиром Великим і монету 1 гривня. Після введення в обіг НБУ продавав їх всього за 35 грн.

Дорогі монети номіналом 1 гривня

У 2013 році Національний банк випустив тираж спеціально для колекційного набору "15 років монетному двору". Відомо про існування двох різновидів:

1БА1 — "Володимир Великий";

2АЕ1 — "Каштани".

Саме другий штамп здатен принести власникам від 2 000 до 2 500 грн. Зазвичай їх продають у захисних капсулах або холдерах, таке пакування може збільшити остаточну ціну.

А за монету номіналом 1 гривня 2022 року карбування нумізмати готові заплатити до 5 000 грн у середньому. Все через наявність заводського браку: повороту реверса на 180 градусів або двох однакових сторін. У 2023 році на онлайн-аукціоні Violity виріб із двома реверсами продали за 7 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Національний банк України продає золоті пам’ятні монети за шалені гроші. В онлайн-магазині нумізматичної продукції вироби коштують по 250 000 грн. А купити можна не більше шести штук.

Також ми писали, які старі монети номіналом 50 копійок можуть принести власникам великий дохід станом на 2026 рік. Колекціонери дадуть за рідкісний штамп 3(1)Ваг до 5 000 грн у середньому.