НБУ заменит старые купюры гривны монетами — что случится 2 марта

Некоторые купюры в кошельке потеряют статус платежного средства в марте. Фото: УНИАН

Украинцы не смогут использовать купюры гривны со 2 марта 2026 года. Речь идет о конкретных номиналах давних лет эмиссии. Национальный банк предупредил о потере ими платежеспособности и полноценном изъятии из наличного обращения в ближайшее время.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Какие купюры изымут из обращения

Обновление наличной массы — это традиционная процедура, которую регулирует Национальный банк Украины. Когда купюры становятся устаревшими и неудобными в использовании, они перестают быть средствами платежа. Со 2 марта 2026 года это ждет банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов.

Изъятие из обращения означает, что бумажные деньги нельзя будет:

применить в расчетах;

сдать в магазин или финансовое учреждение для оплаты товаров/услуг и осуществления платежных операций.

Эти купюры заменят монетами соответствующих номиналов. Если граждане имеют гривны старого образца, то могут использовать их до начала марта или обменять на действительные банкноты/монеты без взимания платы. Деньги будут принимать:

в течение года — до 26 февраля 2027 года включительно — в отделениях всех банков Украины;

в течение трех лет — до 28 февраля 2029 года включительно — в уполномоченных финучреждениях (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ);

бессрочно — в НБУ.

"Переход на расчеты соответствующими оборотными монетами уже привычен для граждан, он не создает для них неудобств, при этом приносит пользу и государству, и банкам, и торговым сетям", — уточнил регулятор.

НБУ изымет из обращения старые купюры гривны и заменит монетами. Фото: скриншот/НБУ

Почему деньги теряют платежеспособность

Все банкноты и монеты имеют период эксплуатации. После многих лет использования денежная масса изнашивается/повреждается, а удобство использования в расчетах уменьшается из-за инфляции. В частности купюры номиналами 1, 2, 5 и 10 грн почти не встречаются в сфере розничной торговли по состоянию на 2026 год.

Преимущества изъятия наличности из обращения включают:

повышение качества оборотных денег;

улучшение удобства расчетных операций для населения и бизнеса;

уменьшение расходов государства на обработку, транспортировку, хранение и обращение устаревших банкнот.

По состоянию на февраль 2026 года полностью утратили статус платежного средства купюры номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн образцов до 2003 года выпуска. Плюс продолжается изъятие из обращения банкнот 1 и 2 грн — с 1 октября 2020 года; 5, 10, 20 и 100 грн — с 1 января 2023 года; 20 и 200 грн — с 1 ноября 2024 года; 500 грн — с 1 августа 2024 года.

Что еще нужно знать украинцам

