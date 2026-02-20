Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика НБУ уберет эти купюры из обращения — что потеряют украинцы со 2 марта

НБУ уберет эти купюры из обращения — что потеряют украинцы со 2 марта

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 17:12
НБУ заменит старые купюры гривны монетами — что случится 2 марта
Некоторые купюры в кошельке потеряют статус платежного средства в марте. Фото: УНИАН

Украинцы не смогут использовать купюры гривны со 2 марта 2026 года. Речь идет о конкретных номиналах давних лет эмиссии. Национальный банк предупредил о потере ими платежеспособности и полноценном изъятии из наличного обращения в ближайшее время.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Реклама
Читайте также:

Какие купюры изымут из обращения

Обновление наличной массы — это традиционная процедура, которую регулирует Национальный банк Украины. Когда купюры становятся устаревшими и неудобными в использовании, они перестают быть средствами платежа. Со 2 марта 2026 года это ждет банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов.

Изъятие из обращения означает, что бумажные деньги нельзя будет:

  • применить в расчетах;
  • сдать в магазин или финансовое учреждение для оплаты товаров/услуг и осуществления платежных операций.

Эти купюры заменят монетами соответствующих номиналов. Если граждане имеют гривны старого образца, то могут использовать их до начала марта или обменять на действительные банкноты/монеты без взимания платы. Деньги будут принимать:

  • в течение года — до 26 февраля 2027 года включительно — в отделениях всех банков Украины;
  • в течение трех лет — до 28 февраля 2029 года включительно — в уполномоченных финучреждениях (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ);
  • бессрочно — в НБУ.

"Переход на расчеты соответствующими оборотными монетами уже привычен для граждан, он не создает для них неудобств, при этом приносит пользу и государству, и банкам, и торговым сетям", — уточнил регулятор.

НБУ уберет эти купюры из обращения — что потеряют украинцы со 2 марта - фото 1
НБУ изымет из обращения старые купюры гривны и заменит монетами. Фото: скриншот/НБУ

Почему деньги теряют платежеспособность

Все банкноты и монеты имеют период эксплуатации. После многих лет использования денежная масса изнашивается/повреждается, а удобство использования в расчетах уменьшается из-за инфляции. В частности купюры номиналами 1, 2, 5 и 10 грн почти не встречаются в сфере розничной торговли по состоянию на 2026 год.

Преимущества изъятия наличности из обращения включают:

  • повышение качества оборотных денег;
  • улучшение удобства расчетных операций для населения и бизнеса;
  • уменьшение расходов государства на обработку, транспортировку, хранение и обращение устаревших банкнот.

По состоянию на февраль 2026 года полностью утратили статус платежного средства купюры номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн образцов до 2003 года выпуска. Плюс продолжается изъятие из обращения банкнот 1 и 2 грн — с 1 октября 2020 года; 5, 10, 20 и 100 грн — с 1 января 2023 года; 20 и 200 грн — с 1 ноября 2024 года; 500 грн — с 1 августа 2024 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам трудно обменять доллары старого образца. Речь идет о выпуске 1996 года. Эти купюры сложно проверить на подлинность из-за отсутствия инфракрасной нити, поэтому обменники отказываются их принимать.

Также мы писали, что Национальный банк планирует выпустить серебряную монету 999-й пробы под названием "Пасхальная радость. Писанка" в апреле 2026 года. Ее номинал — 10 грн, а масса драгоценного металла — 31,1 г.

НБУ деньги монеты банкнота купюра
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации