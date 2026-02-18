Видео
Эти доллары сложно обменять в Украине — что делать с проблемной валютой

Эти доллары сложно обменять в Украине — что делать с проблемной валютой

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 10:05
Доллары старого образца все еще приносят проблемы — что делать с валютой украинцам
Купюра номиналом 1 доллар. Фото: Pexels

Украинцы нередко сталкиваются с проблемой обмена долларов так называемого старого образца. Некоторые обменники отказываются принимать иностранные купюры 1996 года выпуска, аргументируя решение отсутствием современных защитных элементов и сложностью определения подлинности банкнот.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, законно ли не принимать доллары старого образца и что делать с наличными украинцам.

Читайте также:

Почему сложно обменять 100 долларов 1996 года

Дизайн банкнот регулярно меняют, добавляя современные элементы защиты и обновляя материал изготовления. Американские купюры до 1996 года не имеют инфракрасной нити, поэтому деньги не светятся в валютных детекторах, что затрудняет проверку на подлинность.

Из-за этого обменники не хотят принимать старые доллары, а если соглашаются, то дополнительно устанавливают комиссию или даже двойной курс, дабы получить валюту дешевле. Даже банковские учреждения с неохотой покупают наличные, ведь потом их сложно продать: клиенты не забирают заказанные доллары как раз из-за наличия старых купюр.

Однако НБУ запретил финансовым учреждениям подобный беспредел. По утверждениям регулятора, со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных и поврежденных, должны осуществляться обменные операции.

"Запрещено устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства", — говорится на официальном сайте НБУ.

Закон позволяет обмен долларов, выпущенных Федеральной резервной системой США после 1914 года. Если банк или обменник нарушает правила, ему грозит штраф 400 000 грн или 5% размера собственного капитала соответственно. Плюс не исключается аннулирование лицензии в случае систематического несоблюдения требований регулятора.

Что делать со старыми долларами

На официальном сайте ПриватБанка дали советы украинцам, которые имеют в сбережениях иностранную валюту старого образца и не знают, что с ней делать. Вот пять вариантов действий от финансового учреждения:

  • ничего, потому что доллары до 1996 года являются законным платежным средством;
  • обменять на гривны по выгодному курсу;
  • зачислить на депозит, карточку или купить облигации;
  • обменять на новые доллары США или евро по прямому курсу;
  • рассчитаться банкнотами за рубежом.

Все предложенные шаги имеют и преимущества, и рискованные последствия, поэтому выбор зависит от индивидуальных обстоятельств. Однако стоит запомнить, что юридически не существует старых или новых долларов — все купюры являются платежеспособными, за исключением поврежденных/изношенных/фальсифицированных.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы больше не могут использовать купюры, изъятые из наличного обращения. Национальный банк полностью заменил номиналы 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн образцов до 2003 года выпуска.

Также мы писали, чем отличаются платежные системы MasterCard и Visa. Во время путешествий в ЕС украинцам стоит использовать банковские карты MasterCard, дабы избежать двойной конвертации валют.

НБУ банки доллар обменники обмен валют
Автор:
Елизавета Супивская
Автор:
Елизавета Супивская
