Долари старого зразка досі приносять проблеми — що робити з валютою українцям

Українці нерідко стикаються з проблемою обміну доларів так званого старого зразка. Деякі обмінники відмовляються приймати іноземні купюри 1996 року випуску, аргументуючи рішення відсутністю сучасних захисних елементів і складністю визначення справжності банкнот.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи законно не приймати долари старого зразка і що робити з готівкою українцям.

Чому складно обміняти 100 доларів 1996 року

Дизайн банкнот регулярно змінюють, додаючи сучасні елементи захисту та оновлюючи матеріал виготовлення. Американські купюри до 1996 року не мають інфрачервоної нитки, тому гроші не світяться у валютних детекторах, що ускладнює перевірку на справжність.

Через це обмінники не хочуть приймати старі долари, а якщо погоджуються, то додатково встановлюють комісію чи навіть подвійний курс, аби отримати валюту дешевше. Навіть банківські установи з неохотою купують готівку, бо потім її складно продати: клієнти не забирають замовлені долари якраз через наявність старих купюр.

Водночас НБУ заборонив фінансовим установам подібне свавілля. За твердженнями регулятора, з усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених і пошкоджених, повинні здійснюватися обмінні операції.

"Заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави", — йдеться на офіційному сайті НБУ.

Закон дозволяє обмін доларів, випущених Федеральною резервною системою США після 1914 року. Якщо банк чи обмінник порушує правила, йому загрожує штраф 400 000 грн або 5% розміру власного капіталу відповідно. Плюс не виключається анулювання ліценції в разі систематичного недотримання вимог регулятора.

Що робити зі старими доларами

На офіційному сайті ПриватБанку дали поради українцям, які мають у заощадженнях іноземну валюту старого зразка і не знають, що з нею робити. Ось п’ять варіантів дій від фінансової установи:

нічого, бо долари до 1996 року є законним платіжним засобом;

обміняти на гривні за вигідним курсом;

зарахувати на депозит, картку чи купити облігації;

обміняти на нові долари США чи євро за прямим курсом;

розрахуватися банкнотами за кордоном.

Всі запропоновані кроки мають і переваги, і ризиковані наслідки, тому вибір залежить від індивідуальних обставин. Однак варто запам’ятати, що юридично не існує старих або нових доларів — всі купюри є платоспроможними, за винятком пошкоджених/зношених/фальсифікованих.

Що ще варто знати українцям

