Україна
Українці можуть продати старі монети і розбагатіти — що шукати в гаманці

Українці можуть продати старі монети і розбагатіти — що шукати в гаманці

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 08:10
Українські монети дорого коштують — на чому можна заробити великі гроші
Старі українські монети. Фото: кадр із відео

В Україні високо цінуються старі монети, особливо з нетиповим дизайном або дефектами. Колекціонери готові заплатити за рідкісні екземпляри тисячі гривень. Зокрема ціна трьох копійок 1992 року карбування досягла на онлайн-аукціоні 65 000 грн.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Violity.

Читайте також:

Які монети України дорого коштують

Щоб продати металеві вироби за великі гроші, треба пересвідчитися в унікальності монет. Якщо вони з готівкового обігу, то майже нічого не коштують. Водночас екземпляри, які після карбування планували утилізувати через виробничий брак, здатні принести власникам гідний прибуток.

Користувач онлайн-аукціону Violity опублікував оголошення про продаж трьох монет номіналами 10, 25 і 50 копійок 1992 року. Станом на 17 лютого, за 1 день до завершення торгів, на лот звернули увагу 24 особи, які зробили свої ставки і підняли ціну до 65 000 грн.

Постає питання, чим ці старі монети рідкісні або унікальні? Відповідь криється в дизайні аверсу: щит випуклий, а тризуб вдавлений. Натомість звичайні копійки містять щит, виконаний тонкими лініями, та опуклий тризуб. На Луганському верстатобудівному заводі використали неправильні штемпелі.

Українці можуть продати старі монети і розбагатіти — що шукати в гаманці - фото 1
Оголошення про продаж монет на Violity. Фото: скриншот

Яка вартість монет із дефектом

За даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", перші пуансони для карбування виготовили у Великій Британії. Однак українські фахівці відправили колегам ескізи з помилкою, тому штемпелі під час використання дали зворотний ефект.

"Оскільки на Луганському верстатобудівному заводі терміново потрібно було налаштовувати верстати для карбування монет, а іншого інструменту не було, вирішили пробний тираж зробити пуансонами з браком", — зазначили автори порталу.

Для вигідного продажу необхідно шукати такі різновиди монет:

  • 10 копійок 4ВАм — від 14 000 до 20 000 грн;
  • 25 копійок 4БАм — від 3 000 до 5 000 грн;
  • 50 копійок 4ААм — від 2 5000 до 6 000 грн.

Всі браковані тиражі повинні були утилізувати, оскільки для готівкового обігу монети не підходили — вони не відповідали офіційній документації. Якимось чином вироби потрапили в ужиток і нині зрідка з’являються оголошення про продаж рідкісних екземплярів нумізматам.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Національний банк планує випустити нову колекційну монету під назвою "Великодня радість. Писанка". Матеріал карбування — срібло найвищої проби, номінал — 10 грн, тираж — 15 000 екземплярів.

Також ми писали, що українці можуть заробити на монетах з нетиповим дизайном. У 2013 році НБУ випустив тираж для колекційного набору "15 років монетному двору", а сьогодні ціна екземпляра — від 2 000 до 2 500 грн.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
